我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士當家超級巨星柯瑞（Stephen Curry）在場上突然出現腰部附近不適的狀況，在一次暫停期間更直接走回更衣室接受檢查。（圖／美聯社／達志影像）

勇士8連勝的腳步，最終停在休士頓。原本備受期待的「勇火大戰」，是杜蘭特（Kevin Durant）與柯瑞（Stephen Curry）生涯第41次交手，卻因為柯瑞提前傷退而失去最大看點。柯瑞開賽不到6分鐘便因右側腹斜肌不適退場，勇士最終也吞下敗仗，但比起8連勝遭到終結，這場比賽真正值得關注的，其實是柯瑞的身體狀況，以及勇士未來該如何面對這個問題。幸好，勇士在選秀選了倫德伯格（Yaxel Lendeborg）這樣如同救世主一般的菜鳥。柯瑞開局不久身體就已經出現問題，首節還剩約7分21秒時，他投進三分後突然摀住右側身體，幾個回合後甚至連一次近在眼前的失誤球都無法搶到球，最終只能提前退場。火箭此役剛開賽就給柯瑞相當強硬的身體對抗，這也讓他的傷勢成為比賽最大的轉折。所幸目前看起來比較像肌肉不適，並沒有立即出現更嚴重的傷勢訊號。柯瑞離場時勇士已經落後9分，首節結束更落後15分，但球隊並沒有因此崩盤，反而在之後一路追近比分，第四節甚至一度只落後3分。這代表勇士的整體戰力確實有所提升，只是當比賽進入關鍵時刻，少了柯瑞這個進攻主心骨，球隊仍然缺少能夠真正接管比賽的人。柯瑞提前退場，反而讓倫德伯格（Yaxel Lendeborg）迎來證明自己的舞台。第二節他打得幾乎不像新秀，面對杜蘭特、史馬特（Marcus Smart）等防守者頻頻單打成功，單節10投5中、三分3投1中拿下13分，幫助勇士追回10分。全場倫德伯格19投9中，攻下25分、10籃板、2抄截。更難得的是，即使突然成為球隊主要進攻選擇，他也沒有因為手感火燙就開始亂打，反而展現出不錯的球商與比賽判斷力。這也是他目前最令人期待的地方。在最新一期新秀排行榜中，倫德伯格已經登上龍頭，本季場均21.4分、7.2籃板、4助攻，投籃命中率52.3%、三分命中率44.3%。如果維持這樣的表現，他確實已經是最佳新秀的熱門人選。對勇士來說，他的崛起更是一大好消息，至少代表柯瑞之外，球團開始可以把進攻選擇交到另一個可以承擔責任的年輕核心手上。真正值得勇士警惕的，仍然是柯瑞的年齡。38歲的柯瑞本季原本打出了令人難以置信的表現，賽前場均只打28.6分鐘，就能攻下30.6分、4.1籃板、4.3助攻，投籃命中率50.3%、三分命中率45.7%，真實命中率更高達72.2%。他的技術與效率甚至讓人聯想到2015-16年的巔峰時期，彷彿歲月完全沒有在他身上留下痕跡。但這場比賽提醒了所有人一件事，柯瑞的投籃可以逆生長，球商可以隨著經驗變得更加成熟，身體卻不可能真正回到年輕時期。賽季才剛開始，隨著比賽強度與累積疲勞增加，38歲的柯瑞勢必需要面對更大的身體負荷。柯瑞可以繼續和時間賽跑，但勇士不能假裝「時間老人」不存在。這次的傷退或許只是一次小小的提醒，卻也可能是這支球隊在漫長賽季裡，最需要正視的問題。