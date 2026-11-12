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▲羅大佑（左）近日在廣播節目中談論台灣政治、文化現況，一番言論引發兩派網友論戰。（圖／翻攝自《飛碟早餐 唐湘龍時間》）

羅大佑日前接受唐湘龍專訪時，提及台灣政治、文化等議題，一番言論甚至扯出政治人物的生育問題，引發兩派網友論戰。對此，綜藝天王吳宗憲認為羅大佑暢所欲言並無不妥，直呼：「這就是民主啊！很棒。」不過，吳宗憲闖蕩演藝圈、商界多年從不碰政治，希望自己能夠以更平和的態度面對各種處境；另外吳宗憲直言不代表沒有自己的立場，而是透過選票勇敢地把內心世界表達出來。談及羅大佑近期的發言，吳宗憲相當佩服他能夠暢所欲言，直呼：「這就是民主啊！」當年他曾被狗仔與媒體爆料育有子女，引發未婚生子、秘婚風波，吳宗憲如今重提此事，直言以前未婚生子可能引起外界抨擊，但現在台灣的生育政策提供各種補助，顯然許多觀念都會隨著時代改變，也佩服羅大佑能說出心中的想法。吳宗憲闖蕩演藝圈多年，先前談到選舉話題時，表示現在都不站台了「少賺很多很多」，而他也強調自己是藝人，同時也是做生意的人，一輩子不接觸政治，是希望能夠以更平和的態度面對各種處境，認為「和平沒有輸家，戰爭沒有贏家！」雖然自己從未公開表態政治立場，但吳宗憲直言不代表沒有自己的立場，而是希望透過選票勇敢地把內心世界表達出來，「我可以沉默地走進投票所，投下我的一張選票。」羅大佑近日在廣播節目中談論台灣政治、文化現況，在談及下一代未來時，點名前總統蔡英文、副總統蕭美琴與前監察院長陳菊等人沒有結婚、沒有子女，認為她們「不像我們有子女，對於下一代不會想太多」，此番言論隨即引發外界針對性別與生育自主權的激烈討論，掀起兩派網友論戰，甚至連藝人賈永婕、小嫻等人都發表看法。此外，羅大佑還感嘆台灣近年音樂與文化水準下降，質疑現在「文化人」門檻過低，並批評部分創作者為了拿政府補助而改變立場。他甚至在節目中直接點名文化部長李遠（小野）「晚節不保」，並對多年好友、音樂廣播人馬世芳的立場轉變表達不解。