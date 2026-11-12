明天是黑色星期五（Black Friday）！漢堡王表示，黑五華堡日開吃5吋「華堡套餐77折」優惠，還有雞薯條1元加購好康；而麥當勞本周最新速食優惠，加碼「買一送一」轉轉樂一次整理。
漢堡王：黑五華堡日套餐77折！雞薯條1元加購
漢堡王表示，迎接2026黑色星期五，適逢每月華堡日優惠活動，明天11月13日至11月15日連續3天，全台門市推出兩大好康：
◾️套餐77折！「5吋華堡＋小份點心＋中杯飲料」特價179元（原價231元）
◾️1元加購！購買華堡日華堡套餐，還可以加購「雞薯條（8入）」只要1元。
提醒大家，不適用機場店／科技廠店／兒童樂園店；實際供應以門市庫存為準，售完為止，如因原物料、航運等不可抗力因素導致供貨不及敬請見諒。
麥當勞：買一送一！天天轉轉樂 APP週年慶優惠加碼
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即日起至11月16日：
◾️買煙燻／肯瓊勁脆雞腿堡套餐「現折15元」
即日起至11月17日：
◾️單點「勁辣香雞翅（一份兩塊）買一送一」
◾️單點「薯餅買一送一」
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◾️單點「中杯可樂（含zero）／雪碧買一送一」
◾️單點「中杯檸檬風味紅茶（冰）買一送一」
◾️單點「中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一」
◾️單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」
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◾️買超值全餐「免費送中薯」天天送
◾️買超值全餐「免費送小杯玉米湯」天天送
◾️手機點餐限定！單筆滿150元「免費送4塊麥克雞塊」
◾️歡樂送限定！單筆滿350元「免費送6塊麥克雞塊」天天送
◾️買早餐套餐「免費送4塊麥克雞塊」天天送
◾️買早餐套餐「免費送小杯玉米湯」天天送
◾️買早餐套餐「免費送薯餅」天天送
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即日起至11月17日：
◾️「天天玩遊戲」買一送一！會員每日可玩一次遊戲，中獎率100%，有機會抽中大薯、四塊麥克雞塊「買一送一」，以及買餐組送麥脆鷄腿、麥克雞塊、薯條等神券。
麥當勞隱藏優惠
麥當勞本周加碼期間限定隱藏優惠，於麥當勞APP「優惠碼兌換專區」輸入「APP週年慶有驚喜」，即可領取單點「6塊雞塊買一送一」優惠券（數量有限，領完為止）。
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