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漢堡王：黑五華堡日套餐77折！雞薯條1元加購

套餐77折！

1元加購！

▲漢堡王11月華堡日適逢黑五優惠！華堡套餐77折，還可搭配1元雞薯條加購優惠。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）

麥當勞：買一送一！天天轉轉樂 APP週年慶優惠加碼

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天天買一送一加碼

麥當勞隱藏優惠

▲麥當勞加碼轉盤優惠，天天「買一送一」轉轉樂。（圖／翻攝自麥當勞APP）

明天是黑色星期五（Black Friday）！漢堡王表示，黑五華堡日開吃5吋「華堡套餐77折」優惠，還有雞薯條1元加購好康；而麥當勞本周最新速食優惠，加碼「買一送一」轉轉樂一次整理。漢堡王表示，迎接2026黑色星期五，適逢每月華堡日優惠活動，明天11月13日至11月15日連續3天，全台門市推出兩大好康：◾️（原價231元）◾️提醒大家，不適用機場店／科技廠店／兒童樂園店；實際供應以門市庫存為準，售完為止，如因原物料、航運等不可抗力因素導致供貨不及敬請見諒。麥當勞APP週年慶不斷加碼，除了直接放送買一送一優惠券、隱藏優惠碼，還有天天轉轉樂也能抽獎「買一送一」轉盤優惠：◾️買煙燻／肯瓊勁脆雞腿堡套餐「現折15元」◾️單點「勁辣香雞翅（一份兩塊）買一送一」◾️單點「薯餅買一送一」◾️奶昔限定店專屬！單點「香草／草莓風味奶昔買一送一」◾️單點「中杯可樂（含zero）／雪碧買一送一」◾️單點「中杯檸檬風味紅茶（冰）買一送一」◾️單點「中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一」◾️單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」◾️單點「金選那堤（冰／熱）買一送一」◾️單點「焦糖奶茶（冰）買一送一」◾️買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」天天送◾️買超值全餐「免費送中薯」天天送◾️買超值全餐「免費送小杯玉米湯」天天送◾️手機點餐限定！單筆滿150元「免費送4塊麥克雞塊」◾️歡樂送限定！單筆滿350元「免費送6塊麥克雞塊」天天送◾️買早餐套餐「免費送4塊麥克雞塊」天天送◾️買早餐套餐「免費送小杯玉米湯」天天送◾️買早餐套餐「免費送薯餅」天天送◾️會員每日可玩一次遊戲，中獎率100%，有機會抽中大薯、四塊麥克雞塊「買一送一」，以及買餐組送麥脆鷄腿、麥克雞塊、薯條等神券。麥當勞本周加碼期間限定隱藏優惠，於麥當勞APP「優惠碼兌換專區」輸入「」，即可領取單點「6塊雞塊買一送一」優惠券（數量有限，領完為止）。