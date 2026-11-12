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▲嘻小瓜發文自爆被前任劈腿，還透露自己都只跟直男交往。（圖／翻攝自嘻小瓜Threads@kuakua_0629）

藝人嘻小瓜曾是《大學生了沒》固定班底，還是TWICE台灣成員周子瑜去韓國出道前的舞蹈老師，以精湛舞蹈實力廣為人知。而一直以來都以中性打扮的他，其實早就公開出櫃，不料他近日在Thread發文表示被斷崖式分手，還在今（12）日再度發文透露被劈腿的事情，無縫接軌的女主角還直接傳訊息給他。除此之外，嘻小瓜表示自己只跟直男交往，但因為怕對方的下一任會介意，所以從不公開放閃。嘻小瓜在今日於Threads發文，透露自己遭前任劈腿，他表示自己從來不提感情的事情，也不會公開指名道姓說對方壞話、從不放閃，只在手機收藏，「因為我都跟『直男』交往，我說過我從來不會希望他們分手後主動提起我，我不知道下一段感情主角，是否接受跟介意。」所以對方可以選擇永遠不提。但這次是感情重疊、遭到劈腿，嘻小瓜獨自承受痛苦，「甚至不知道原來自己早就被拋棄，還在夜裡獨自哭泣。」因此決定公開。嘻小瓜表示太多的謊言與欺騙，讓他有點無法接受，所以才會公開分享自己的情緒與遭遇，還透露前任的女友找上他，「無縫接軌女主角登場了…訊息我看到了，妹妹啊…我知道妳也持續關注這件事情…我只希望當事人解決即可，旁觀者無需多言，好好享受這段關係吧。」回顧事件來源，嘻小瓜在幾天前突然發文表示弄丟包包，還在同時間被告知分手消息，「同時失去一切的感覺真的很難過。」他也透露是因對方說謊、偷開房間、劈腿、詐騙造成的分手，告知分手後就直接神隱7天，並發了一則跟女友放閃的隱藏限時動態，「一個禮拜斷崖式的分手，讓我從谷底直接變回冷靜思考，並且做出不再卑微的事情，他直接情緒炸裂。」嘻小瓜發現隱藏動態後直接質問對方，前任竟跟他說：「你說你現在很難過，所以不想再讓你更難過。」更是讓他傻眼，並直接要求對方還車還錢，沒想到前任搞消失，而之後前任就將限時動態改為公開，還放到精選動態，一連串超渣行為讓嘻小瓜忍無可忍，才決定發文公開。