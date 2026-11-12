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Sandy吳姍儒今（12）日出席《Talk Talk秀台語》第三季開播記者會，被問到黃仁勳婚外情風波，她坦言自己還在旁邊「吃瓜」，聊到爸爸吳宗憲處理名下房產的消息，她也說明，有幾間房原本出租，租客搬走後空了下來，爸爸才想把房產整合，直言：「沒什麼大事」，至於談到羅大佑說蔡英文沒有子女，她則說每個人狀況都不同，之前自己偷偷申請育兒津貼還被老公發現。綜藝天王吳宗憲近期一口氣掛牌出售台北市信義區與內湖區共3處精華地段房產，總開價達數億元，並遭外界揣測出現財務危機，聊到父親近況，Sandy說有些房子約20、30坪，沒人住就一直空著，爸爸才打算處理。她透露吳宗憲最近每天忙著準備推出「量子水晶」，連一早都在傳宣傳影片給她，讓她忍不住懷疑自己是不是爸爸鎖定的客群，當場笑喊：「我要買口紅，我沒有要買量子水晶！」Sandy先聊到黃仁勳外遇一事，如果自己是當事人的妻子會怎麼做，Sandy坦言無法想像對方的處境，也還沒想到那一步。至於有沒有因為這則新聞回家逼問老公，她說完全沒有，還反問：「他要不要先來問我啊？我條件這麼好欸！」她也直言，自己信不信任對方，不會改變對方的行為，與其擔心，她更在意週年慶沒買到想要的口紅。被問到怎麼看羅大佑說前總統蔡英文等人沒有子女，Sandy坦言帶小孩真的很辛苦。她觀察有些人原本不喜歡小孩，自己生了之後卻愛得要命；也有人原以為自己很喜歡孩子，真的當上爸媽才發現不知道怎麼照顧。她認為每個人的狀況都不同，沒有必要替別人決定要不要生。聊到自己的育兒津貼，Sandy說第一胎5000元、第二胎6000元，兩胎合計每月1萬1000元。她笑說，申請時沒先告訴老公，匯款帳戶直接填自己的，沒想到在家確認核准通知時，老公剛好下班進門，當場「露餡」。她還把通知收進保險箱，隨即自嘲其實也沒必要，因為錢本來就會匯進帳戶。她笑說若能湊到1萬2000元會更開心，許效舜立刻接話拱她生第三胎，Sandy一聽趕緊連喊：「不行、不行、不行！」