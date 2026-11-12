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輔大舉辦首屆天主教大學運動會 校長藍易振：學校的榮耀

接待近700位選手 文德宿舍作為選手村

安排文化之夜 「運動會夜市市集」為期三天

運動部指導、富邦金控首席贊助，天主教輔仁大學主辦的「2026亞太天主教大學運動會－輔仁大學（臺灣）」（APCUG 2026），正式進入開幕倒數。本屆賽會匯聚來自澳洲、菲律賓、印尼、日本、韓國等9個國家及地區、20所大專校院代表團，近700名選手進行籃球、足球及桌球競賽，深化實踐體育外交，運動會於11月22日至27日登場，並於22日晚間在輔大中美堂舉行開幕典禮。輔仁大學校長藍易振表示，輔大長年致力於全人教育，積極推動國際學術與體育交流。主辦首屆亞太天主教大學運動會，不僅是學校的榮耀，更是凝聚亞太天主教大學情誼、促進青年交流的重要契機。他期待各國學子在公平競技中全力以赴、締造佳績，並透過賽場內外的互動，建立跨越國界的友誼，在臺灣留下深刻而美好的回憶。競賽場館方面，男子籃球將於輔大中美堂及新北市泰山體育館進行，女子籃球則於泰山體育館登場；男子及女子11人制足球賽安排於輔大足球場；桌球賽事涵蓋男子、女子單打、雙打與團體賽，將於新北市樹林國民運動中心舉行。各校選手將在不同賽場展現競技實力與團隊默契，也讓民眾有機會近距離感受國際大學體育賽事的熱情與活力。為了接待近700位選手，輔大以文德宿舍作為選手村，結合雙語隨隊志工團隊，協助各國代表團適應校園生活與掌握賽事資訊，並安排專屬接駁車輛往返選手村及各競賽場館，提供便利的參賽環境。賽會期間將由輔仁大學附設醫院專業醫療團隊提供支援，各場館設置醫護站並配置救護車待命，建構完善醫療照護與安全服務。除了正式賽事，大會也規劃多元交流活動，展現臺灣文化與運動產業特色。11月22日至24日於輔大國璽樓舉辦的「國際運動產業博覽會與論壇」，將聚焦運動科技、健康、人工智慧與永續發展等議題，並規劃國際產學合作備忘錄（MOU）簽署，促進學術研究與產業實務交流，拓展跨國合作機會。中美堂前廣場與風華再現廣場亦將安排文化之夜及為期三天的「運動會夜市市集」，讓各國代表團在校園內品嚐臺灣在地美食、體驗多元文化。透過賽場之外的相聚與互動，來自不同文化背景的青年將有機會彼此認識，延續競賽中建立的情誼。11月25日清晨，輔大校園將舉辦全程5.1公里的「適應運動路跑」，設置適應組與共融組，邀請外賓、選手、全校師生及民眾共同參與，以運動實踐平權與共融理念。賽會期間，輔大淨心堂也將每日提供英文彌撒，供與會人員自由參與；賽會尾聲另規劃城市觀光行程，帶領各國青年走入城市，認識臺灣在地人文風情。