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關電廠影響千名員工生計 台電工會：不排除抗爭

立法院國民黨委員及民眾黨團於10日提出修正《空污法》第28、30條，直接要求定燃煤機組提前除役，如台中電廠燃煤機全部在2028年退場，且限制除役燃煤機組轉作緊急備用等提案。經濟部能源署表示，電廠除役已有既定排程，貿然提前將嚴重衝擊供電穩定，備用電力將降為負。經濟部表示，因應AI及半導體等產業用電成長，政府已完整規劃機組新增及除役時間，本次立法院修法強制燃煤機組提前除役年限，將釀成大禍。首先，強制台中、和平、林口、大林電廠，共9.72GW，預計2028、2029 年備用容量率將暴跌為負值，且影響全年發電量約為580 億度，超過2025 年全國家戶實際用電量510 億度衝擊巨大。其中，若在台中電廠二期燃氣機組上線前，就強制除役既有燃煤機組，將影響區域供電，台中科學園區未來新增產業用電恐有困難。其次，北東電網區域供電風險大增，和平電廠若提前除役，北東區域供電缺口將高達4.7GW，超越北西電網4.2GW融通極限，增加台北市、基隆市、宜蘭縣及新北市板橋以東區域供電風險。而保留除役機組不拆除作為緊急使用，有助於維持電力系統調度彈性及國安應變能力，國際間如日本將符合條件的既有火力機組納入備援，韓國亦延後部分燃煤電廠除役，兼顧減污與能源韌性。最後，依《空污法》草案，若地方政府未能在4個月內完成電廠許可證展延審查，電廠則將立即停止運作，此來不但限縮供電調度彈性，增加產業供應鏈中斷風險，影響企業投資信心及擴廠意願。台電工會同樣發聲明，強制台中電廠燃煤機組全面退場，並造成上千名台中電廠員工被迫調離台中，不排除發動抗爭，包圍立法院。多年來，台電基層員工在第一線忍受高溫與噪音，為全國經濟發展與穩定供電付出了無數汗水。台中電廠如被迫關廠，中部以北將高度依賴南部電力跨區支援，推估南電中送的輸電功率將暴增至612萬瓩，嚴重超出輸電網路450萬瓩的能力上限；一旦發生事故，中部地區將可能面臨電壓崩潰，進而造成大規模停限電的危機，同時，台中電廠的員工將被迫調離至其他電廠服務，影響安居的權益。工會表示，若立法院執意強行通過修法，本會將不排除發動最激烈的抗爭行動，與罔顧基層死活的政客周旋到底！