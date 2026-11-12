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選戰進入白熱化，政見交鋒卻再度讓位給了陳年舊帳。針對國民黨立法院黨團今(12)日重提十多年前舊案、質疑民進黨台中市長候選人何欣純，何欣純競選總部隨即召開記者會反擊。然而，攤開這起爭議的時間軸與法制沿革，這場政治攻防暴露出的，不僅是特定陣營的選戰焦慮，更是民意代表在問政與選舉操作上對「基本事實」與「法制常識」的雙重漠視。這起被國民黨團拿來大作文章的學校工程承攬案，時空背景其實落在台中縣市合併前、由國民黨籍黃仲生執政的縣府時期。在藍營主政、依法公開招標的體制下，一名在野黨縣議員究竟能有多大通天本領「護航」親屬得標？這種違背基本行政常識的指控，早在2016年立委選舉時就曾被當作夾報文宣操作，當時不僅未獲選民買單，更在時任監察院長王建煊任內的正式公文（台申貳字第1021831861號函）中，白紙黑字認定何欣純「查無不法情事」。更諷刺的是，作為最高立法機構的成員，國民黨立委所引據的「公職人員利益衝突迴避法」早期裁處依據，早在2013年便已被司法院大法官「釋字第716號」宣告部分違憲並完成修法。立委諸公捨棄現行法規與既有的監察院調查結果不談，刻意拿十多年前已修訂的舊法規「冷飯熱炒」，無異於一場精準算計的政治消費，賭的是選民對陳年舊案的記憶模糊，以及媒體對衝突標題的追逐。值得注意的是，在雙方唇槍舌劍之際，民進黨議員林德宇在記者會上也拋出一段耐人尋味的插曲：他透露綠營幕僚其實早已蒐集對手陣營與「新店大建商丈人」的相關爭議，卻在會議桌上被何欣純當場否決，理由是「負面選舉不是我要的方式」。這番話表面上是展現候選人的格局，實則也巧妙地將了對手一軍，暗示若真要打泥巴戰，藍營未必占得到便宜。不過，無論是何欣純律師團揚言針對「黨團記者會無言論免責權」進行蒐證提告，或是綠營喊話江啟臣陣營回歸市政討論，市民更在乎的是：當一場首都市長級別的選戰，還得耗費龐大社會資源去澄清十年前早已結案的公文時，真正被犧牲掉的，正是台中市民檢視未來城市願景的寶貴時間。