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輝達董事會成員有哪些人？

輝達董事會小圈圈能否做出決斷？

政治經濟層面的考量

輝達執行長黃仁勳接連捲入外遇風暴，外界高度關注輝達（Nvidia）董事會動向，董事會將於週三深夜召開會議，商討深陷醜聞風暴的執行長黃仁勳的去留，董事會成員如何組成也受到關注。根據CNN與CNBC報導，輝達董事會由11名成員組成，其中包括黃仁勳本人。根據輝達官網公布的董事陣容名單，該董事會採取罕見的架構設計，並未設立董事長一職。攤開輝達董事會11名成員名單，除了黃仁勳本人，還有4名董事從1990年代就任職輝達，且與黃仁勳熟識，其他還包含美國連鎖速食企業塔可鐘（Taco Bell）的前任總裁洛拉(Melissa Lora)、曾任美國職業美式足球聯盟（NFL）行銷長和百事可樂北美區前執行長的哈德森（Dawn Hudson）、美國藥廠禮來（Eli Lilly）的前副總裁沙阿（Aarti Shah）、今年才加入的前高盛集團副董強生(Suzanne Nora Johnson)、航空工程學教授達比里（John O. Dabiri），以及知名律師事務所Cooley的前執行長尼爾（Stephen C Neal）。其中四名董事自1990年代起便任職於輝達並與黃仁勳相識，其餘成員則是在2013年後陸續加入。由於多名董事與黃仁勳交情深厚、共事多年，外界也因此質疑董事會能否針對他在公司的未來去向以及正在進行的調查，做出客觀公正的決策。路透提到，若以蘋果（Apple）已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs，2011年辭世）等極具個人魅力的矽谷創辦人標準來看，這樣「小圈子化」的董事名單或許並不算罕見。然而，美國當局的調查已引發外界高度審視，質疑這些與黃仁勳共事數十年的董事，是否具備足夠的獨立性來調查他的行為。諮詢機構「機構股東服務公司」（Institutional Shareholder Services，ISS）美國研究主管戈德斯坦（Marc Goldstein）表示：「如果你擁有像賈伯斯這樣的人物，我想華爾街和矽谷的人都會認為，他們理應享有一定程度的迴旋餘地或尊重」；但這份過度尊重卻可能引發外界質疑，懷疑董事會是否對這位自身判斷力正受到檢視的執行長善盡了監督之責。輝達週日表示，雖然董事會沒有理由相信美國國家安全或輝達商業機密遭到洩露，但內部調查仍將檢視所有現有資訊。董事會也強調，對執行長及其領導團隊充滿信心。戈德斯坦指出，負責這項調查的董事會成員應被賦予充分自主權，得以聘請自己的法律顧問，藉此提升調查公信力。他補充說，公司也應考慮讓資深董事迴避這項調查，以避免股東以「調查缺乏足夠獨立性」為由提出法律訴訟。董事會考量的另一項關鍵因素，在於黃仁勳是否曾向公司通報這段關係。輝達的行為準則將「私人關係」列為可能使員工產生利益衝突的活動類型之一，與外部顧問工作、擔任其他公司董事或顧問職位並列。該文件明定：「若涉及可能產生表面上或實際利益衝突的情況，請聯繫聘僱法務部門（Employment Legal）尋求指導。」曾任美國司法部官員、現任凱頓律師事務所（Katten）主席的索弗（Gil Soffer）表示，若黃仁勳曾完整且如實地揭露這段關係，將對他目前的處境有利，因為這代表他並未隱瞞這段關係，且董事會想必有機會評估該關係、設立防火牆並妥善控管潛在的利益衝突。索弗指出，目前仍需更多公開事實，才能判斷這段關係是否確實構成利益衝突、董事會目前的處置是否得當，以及若要對黃仁勳祭出懲處，什麼樣的處分才算合理。索弗表示，在最壞的情況下，例如黃仁勳刻意隱瞞關係並涉及不當行為，「將他免職可能是適當的做法」。根據輝達最新的委託書文件顯示，黃仁勳過去三年的總薪酬高達1.2億美元，其中大部分來自股票獎勵。該文件並載明「本公司高階主管均為『任意僱傭制』（at-will）員工，公司與高階主管之間並未簽訂僱傭合約、遣散費協議或控制權變更協議。」耶魯大學管理學教授索南菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）指出，由於黃仁勳與川普之間的關係，輝達還面臨額外的國家安全質疑。曾公開讚揚黃仁勳的川普週一表示，他已與這位執行長通過話，並認為他「應該不會有事」。美國自2022年起對高階人工智慧（AI）晶片出口中國實施限制。去年，川普政府允許輝達恢復部分對中出貨，條件是美國政府可從該公司在中國的晶片銷售額中抽取一定比例的分成。索南菲爾德認為，這項協議使得任何涉及外國間諜活動的暗示，對企業高層及美國政府官員而言都變得更加敏感。