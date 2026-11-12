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▲沈伯洋。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.12）

選舉倒數計時，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（12）日起請假拚選舉，他稍早透過社群媒體宣布，將捐贈15萬給勵馨基金會，用於「助學計畫」。沈伯洋上午出席「城市縫合-點亮市民大道」記者會，被媒體問到，今天起請假拚選舉，接下來是否會捐薪水，或是不領薪？沈伯洋受訪說，若要捐薪水，他覺得是蠻不錯的想法，「兩個星期，可以算一下，可以捐給與性別平等有關的單位，我捐，看蔣市長要不要一起捐」。沈伯洋稍早在社群網站秀出捐款單，他在中午12時55分捐給勵馨基金會15萬；他表示，今天開始他暫時向立法院請假，所以把請假時的薪水捐給勵馨基金會。根據勵馨官網指出，勵馨本著基督愛與公義的精神，預防及消弭性別暴力之傷害，並透過服務與倡議同行，共創性別友善之社會；勵馨提到，願每個人都能在沒有性別歧視與暴力的環境中成長，並享有生命應有之尊貴與榮美。