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Sandy吳姍儒、浩子、許效舜、黃豪平、鄭茵聲、妹迪inTAIWAN 今（12）日出席《Talk Talk秀台語》第三季開播記者會，被問到黃仁勳婚外情風波，還被拱是演藝圈人夫的「最後一道防線」。他說守住防線靠的是「每天跟自己對話」，提醒自己多看看已經擁有的工作和家人。聊到還會不會生第三胎時，浩子也說自己已經結紮，還反問：「不然要給你看傷口喔？」浩子回憶，結紮後醫師交代他回家要在傷口擦藥，沒想到因為是微創手術，他拿了藥卻找不到傷口在哪，笑說應該請醫師做個記號，乾脆畫個箭頭指給他看。話題回到「最後一道防線」，記者問他出外景時有沒有女生來敲房門，他先笑虧自己怎麼都錯過這些機會，隨即否認：「沒有！除非她是要來打掃的！」被追問有沒有差點跨線過，浩子回答「是也沒有」。他說自己會提醒自己：「你要看到你擁有的，不要去看到你沒有的。」他想起以前一個月賺不到1萬元時，就盼著有一天能進演藝圈，如今能做喜歡的工作，也很愛自己的家人。如果做了傷害家人的事，這個過錯可能一輩子都無法彌補。至於每天怎麼替自己打氣？他笑說：「加油，你守得住的，你好棒！」對此Sandy被問，如果自己是當事人的妻子會怎麼做，Sandy坦言無法想像對方的處境，也還沒想到那一步。至於有沒有因為這則新聞回家逼問老公，她說完全沒有，還反問：「他要不要先來問我啊？我條件這麼好欸！」她也直言，自己信不信任對方，不會改變對方的行為，與其擔心，她更在意週年慶沒買到想要的口紅。