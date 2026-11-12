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民進黨台北市長候選人沈伯洋今（12）日發表「城市縫合-點亮市民大道」政策，針對市民大道高架橋下長年「重車輕人、南北街區疏離」的治理盲點，提出「打開」、「跨越」、「轉化」三大空間策略，並選定華山、市民八德、市民敦化三處模擬基地打造運動與親子使用、藝文、步行與夜間廊帶，預計預算4到5億元。台北市長蔣萬安則說，市民大道過去是因為鐵路地下化，然後貫通整個市區的交通，那現在所謂要縫合，不清楚他要怎麼做。蔣萬安說，還沒有看到沈的記者會，因為剛剛在木柵市場，也沒看到他相關的設計圖，那其實之前很多人也都出來，對於市民大道過去是因為鐵路地下化，然後貫通整個市區交通，現在所謂要縫合，不清楚他要怎麼做。沈伯洋表示，台北市政府也曾於109年度提出「大T計畫」及台北車站至心中山公園的改造規劃，但過去市府對市民大道南北向的都市計畫始終缺乏通盤規劃，加上治理結構破碎，同一路廊分屬新工處、公園處、都發局、建管處及交工處等至少五個機關，管理要點也未指定全線的規劃機關，使橋下空間長期只能作為停車與設施使用。沈伯洋具體提出三大空間策略，在保留既有車道的前提下，依各基地條件組合運用，分別為「打開」，即移除封閉性的綠籬與圍欄，引入天光，讓橋下不再是明暗的分界線；「跨越」，規劃置入南北向平台或人行陸橋，重建穿越動線，縫合南北兩側街區；「轉化」，將突出的既有設施量體改造為可供停留設施。他也以華山、市民八德、市民敦化三處為模擬基地，希望能與周邊七座捷運站共同形成南北寬約1公里的步行城市空間。沈伯洋補充，三處模擬基地是與都市設計與建築專家共同提出的模擬方案，未來若要實施，還需經過專案研究和使用者參與，才會進入執行階段。