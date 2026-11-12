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吳靜怡揪出3關鍵轉折！蔡英文引〈童年〉狂吸價值共鳴

「政治批評」遭跨境放大！恐衍生洗版、資訊操作疑慮

資深音樂人羅大佑日前接受專訪時，批評前總統蔡英文、副總統蕭美琴等人未婚、沒有子女，引發輿論反彈；蔡英文隨後引用羅大佑經典歌曲〈童年〉回應，強調自己雖然沒有孩子，「但我用盡全力，守護台灣的每一個孩子」，雙社群平台至今已吸引超過77萬次按讚支持。不過，政治評論員吳靜怡質疑，這波輿論戰背後恐存在跨境操作，直言：「這不是政治問題，是國安！」「是誰背後放大羅大佑的言論？誰重新定義了議題？」吳靜怡指出，這2天有3個關鍵轉折，第一波，​中國官媒的「選擇性框架」與跨境放大，焦點完全集中在羅大佑對臺灣政府的政治批評，卻刻意忽略了引發臺灣社會強烈反彈的「性別與婚育歧視」，甚至還刻意使用「Taiwan Province」作為英文事件描述，將台灣內部的言論爭議，強行置入中國官方的主權框架中。​第二波，蔡英文從〈童年〉到77萬讚的「價值共鳴效應」。吳靜怡提到，台北101董事長賈永婕率先從女性身體自主權發聲，直接打破「有生小孩才懂愛下一代」的刻板框架；蔡英文下午則巧妙引用羅大佑的〈童年〉，從婚育質疑談到如何守護每一個孩子。短短一篇文章，讓大量跨世代網友主動按讚、留言、轉發，「價值共鳴效應」的產生，代表蔡英文長期累積的公共形象與價值認同。第三波，深夜湧入複製留言，「反制動員」還是「協同操作」？吳靜怡表示，11日晚間，蔡英文與賈永婕的貼文下，陸續湧入大量負面批評留言，多個帳號甚至使用高度相似的文案，浮現出值得追查的「協同性異常留言」特徵，​從傳播賽局來推論，當某個議題形成壓倒性的價值共鳴，對立陣營往往會感受到原有論述被邊緣化，進而發動反制動員，試圖洗版並奪回議題的解釋權。吳靜怡直言，中國官媒確實放大了羅大佑的政治批評，網軍大量留言也確實高度可疑，但事實上，羅大佑發言後的言論操作上，有兩條軸線，一條是「境外指揮的網軍協同操作」，另一條是「境內政治同溫層的焦慮動員」，質疑這有沒有存在跨境合作的可能？​「真正值得臺灣社會注意的是政治批評的跨境放大，製造對立論述的反制動員，再瞬間衍生出集中洗版與資訊操作的疑慮。」吳靜怡強調，如果政府不想辦法處理，人民發聲就被出征、社群演算法被干擾，之後台灣自由的言論就被境外和協作者監管、統一了！最後，她更強力喊話：「這不是政治問題，是國安！」