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▲「青春河逗陣－愛河河堤公園親水廊道嘉年華」將於11月21日在愛河河堤公園登場。（圖／高市府青年局提供）

▲C區綠廊步道「河你逛市集」於下午14時至晚間20時30分集結25攤特色餐飲與文創選物。（圖／高市府青年局提供）

高市府水利局攜手青年局，將於11月21日推出「青春河逗陣－愛河河堤公園親水廊道嘉年華」，現場規劃3座免費大型氣墊樂園、64人戰鬥陀螺爭霸賽、K-POP隨播即跳、25攤青年特色市集與星空音樂會，並搭配穿紫色服飾換抵用券及水岸生態集章任務。青年局長林楷軒表示，城市公共空間的活化，除了環境整備，更需要融入青年世代的創意與生活文化。水利局用心重建風災後的河岸綠廊，青年局則把街舞、音樂、青年攤車與親子互動融入。透過跨局處協力，期盼河堤公園不只是散步休憩的地方，更能成為青年活動的日常，讓市民看見水岸空間的多元可能。水利局推動「愛河河堤親水廊道水環境改善計畫」，針對受風災影響的河岸進行環境改善，恢復堤岸綠意與景觀風貌，串聯起明誠二路至天祥二路約1公里的雙岸親水綠廊。隨著步道與綠帶重現生機，不僅提供周邊居民更舒適的親水空間，也為各類文化與青年展演活動打造出絕佳的戶外舞台，展現水環境改善與公共空間活化的多元價值。此次嘉年華於河堤公園規劃五大特色展區，包含A區主廣場「青春逗陣玩」(競技互動)、B區表演廣場「河你一起嗨」(音樂演出)、C區綠廊步道「河你逛市集」(特色攤車)、D區明誠二路大草皮「河畔童玩趣」(親子氣墊)、E區「河堤迎新生」(水環境改善成果展)，動靜皆備，滿足不同年齡層的遊憩需求。活動當天上午10時起，愛河河堤公園化身親子放電樂園，明誠二路大草皮區「河畔童玩趣」引進海盜大滑梯、飛機火車樂園等3座免費氣墊設施，開放至下午6時，現場依人流實施分流及輪替管制，並設有家長等候休憩區與醫護站。主廣場「青春逗陣玩」下午2時起舉辦64人單敗淘汰制「戰鬥陀螺競技賽」，前8名選手可獲戰鬥陀螺等獎品；下午5時至6時則由DJ帶領「K-POP隨播即跳」，前50位事前報名並全程參與者可獲市集抵用券。綠廊步道「河你逛市集」自下午2時至晚間8時30分集結25攤精選餐飲與文創選物，邀請青年局輔導的青創攤車品牌進駐。下午3時於表演廣場「河你一起嗨」舉行親水廊道啟動儀式，晚間6時30分至8時30分接續登場「星空音樂會」，由青年局「高速青春」培育樂團「聽聽就好」主唱鄒軒宇率先開唱，並邀集林曉彤、港春、史帝芬灰等多組獨立創作歌手接力登台，壓軸則由「吾橋有水」主唱莊蕎嫣獻唱。現場另規劃水環境教育宣導，推出「水岸觀察Q&A」跨區集章任務。此外，當天穿著紫色服裝或配戴紫色飾品到場應援，亦可於下午2時30分及4時30分至A區服務台兌換市集專屬抵用券，數量有限，送完為止。青年局提醒，活動周邊停車位有限，建議市民朋友多搭乘大眾運輸工具前往。更多活動資訊及最新消息，可至高雄市政府青年局官方網站、FB、IG查詢，或加入LINE官方帳號（@youth.kcg）掌握最新動態。