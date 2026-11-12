我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼啦啦隊「Wing Stars」日前在經歷一粒、李樂、妡0、艾琳等7名女孩離隊後，隨即迎來全新戰力。球團今（12）日舉辦記者會，正式介紹兩位韓籍新援趙在恩、李有京亮相，過去從未造訪台灣的兩人，對接下來的行程感到相當期待與興奮，受訪時談及理想型，李有京直呼非常欣賞藝人王大陸，大讚他演技好、五官深邃，魅力甚至超越男神許光漢；趙在恩雖對台灣男星沒有太多印象，但也甜笑透露，希望另一半是個溫柔又有趣的人。台鋼啦啦隊Wing Stars今日舉辦感恩餐敘暨韓籍成員歡迎會，由林希、ET、Nina、趙在恩、李有京五位成員共同出席，韓籍成員李有京提到：「在韓國啦啦隊很有名，而台灣的啦啦隊也很有名，且跟台灣的粉絲互動可以比較多。」在恩則表示在台灣除了可以跳舞、應援，還能朝更多領域發展。李有京加入Wing Stars大家庭，她認為自己的優點是在跳舞的部分，還有笑容跟個人魅力，缺點則是在學語言時，講話速度比較快；趙在恩則認為自己也是在舞蹈領域比較擅長，雖然看起來有點冷酷，但個性活潑有反差魅力。而兩人都從沒有來台灣旅行，但李有京來台後對於連鎖速食店的鴨肉蓋飯相當印象深刻，趙在恩則非常喜歡蛋餅、火鍋等美食。趙在恩、李有京來台發展，被問到理想型？李有京表示：「要善良、有禮貌而且長得帥。」在恩則希望對象要很溫柔又有趣。接著李有京更鬆口很欣賞男星王大陸，也誇讚許光漢很帥，被問到王大陸、許光漢怎麼選？她思考一下回答：「王大陸。」因為他在電影、電視劇中演技很好，且五官很深邃。台鋼董事長謝汶芳上台致詞時，勉勵成員持續精進、發揮各自專長，並承諾桂田文創持續以培養新星、提供追夢舞台為理念，期待不同背景的成員透過交流與合作，為WingStars帶來多元的表演風格。