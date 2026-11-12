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退役2年重返職業賽場！王者TenZ正式加入T1

▲韓國電競戰隊T1今（12）日透過《特戰英豪》官方X帳號宣布，TenZ正式加入隊伍。（圖／X@T1）

聯手crashies組成跨國陣容！備戰2027年VCT太平洋賽區

▲特戰英豪（VALORANT ）傳奇選手TenZ曾兩度奪得國際大師賽冠軍。（圖／IG@tenz）

TenZ曾奪2大師賽冠軍！T1也有國際冠軍頭銜

《特戰英豪》（VALORANT）傳奇選手TenZ確定重返職業賽場！韓國電競戰隊T1今（12）日透過《特戰英豪》官方X帳號宣布，TenZ正式加入隊伍，並以「王回來了！」形容這名遊戲代表性選手，表示他將在T1展開新篇章。TenZ本人也轉發消息寫下「I'm back」，正式宣告復出，消息一出迅速引發玩家社群熱烈討論。TenZ本名Tyson Ngo，2017年、年僅16歲時便踏上電競之路，最初以《絕對武力：全球攻勢》（CS）職業選手身分出道，2020年轉戰《特戰英豪》，加入Cloud9戰隊，憑藉出色的個人操作與進攻能力迅速打響名號。2021年，TenZ以租借方式加入Sentinels，並協助隊伍拿下首屆國際大師賽雷克雅維克大師賽冠軍。2024年，他再度隨Sentinels奪得馬德里大師賽冠軍，累積兩座國際大師賽獎盃，成為《特戰英豪》早期最具代表性的明星選手之一。不過，TenZ在2024年9月宣布退出職業賽場，轉而專注於直播及內容創作，同時陪伴實況主女友Kyedae抗癌，但兩人在今年2月宣告分手。到了今年5月，TenZ以實況主、內容創作者身分加入T1，當時並未以職業選手身分參賽。直到近期傳出有意重返賽場，如今T1正式宣布簽約，終於讓復出消息拍板定案。TenZ將與美國選手crashies攜手，加入T1陣容。2027年《特戰英豪》T1先發五人預計由stax、BuZz、iZu、TenZ及crashies組成，以跨國陣容出戰VCT太平洋賽區。T1預計先在12月登場的Red Bull Home Ground賽事亮相，接著於2027年1月在曼谷舉行的VCT太平洋開幕賽展開新賽季。對TenZ而言，這也代表他將從過去熟悉的美洲賽區轉戰太平洋賽區，迎接不同的競爭環境。回顧TenZ職業生涯，2021年3月他以租借身分從Cloud9加入Sentinels，隨即協助隊伍拿下雷克雅維克大師賽冠軍；2024年Sentinels再於馬德里大師賽決賽擊敗Gen.G，TenZ也因此收下生涯第2座國際大師賽冠軍。同年Sentinels在首爾冠軍賽取得第4名，TenZ則於賽季結束後宣布退役。至於T1，隊伍曾在2025年拿下曼谷大師賽冠軍，具備國際賽奪冠經驗。如今隨著TenZ及crashies加入，T1新賽季陣容備受關注，TenZ能否在復出後再次站上國際賽頒獎台，也成為2027年VCT太平洋賽區的一大看點。