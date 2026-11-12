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中國女星趙麗穎生氣了！她不滿短劇平台「紅果短劇」在未經過她同意的狀況下，擅自透過AI換臉技術，把她的五官融合在短劇角色中，藉此達到商業變現，這讓趙麗穎本人感到非常不滿，為此提起肖像權訴訟，求償金額高達81萬元人民幣，台幣400萬元，而其中抖音母公司也在被告名單內。趙麗穎指控紅果短劇平台中，部分作品在未經授權的狀況下，透過AI換臉、融臉技術，把趙麗穎的五官合成到短劇中，甚至盜用照片製作影片封面來賺取流量，等於說，觀眾雖然看的是趙麗穎的劇，但她本人完全沒有授權，也收不到片酬，甚至根本沒有演出這部劇。為此趙麗穎忍無可忍直接開告，她要求紅果短劇停止生產、銷售侵權產品，停止一切侵權行為並且公開道歉，同時賠償損失81萬人民幣（台幣400萬元），她主張，未經授權使用藝人肖像，不僅涉及個人權益，還會讓消費者誤會本人有參演並且同意宣傳。這起官司的被告名單也引發關注，除了紅果營運方「北京筆墨留香科技有限公司」，還有全資股東「北京抖音信息服務有限公司」，以及一名史姓自然人。本案已於本月10日開庭審理，目前結果尚未宣判，趙麗穎此次提告能否為AI內容使用劃出界線，判決受到關注。