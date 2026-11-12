我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全家「5天5好康」是11月13日至11月17日。（圖／業者提供）

▲全家霜淇淋任選兩支55元，相當於6元多吃一支。（圖／全家提供）

▲杜老爺經典「麻淇冰」推草莓新口味，超萌粉嫩包裝與軟Q口感讓草莓控少女心爆發。（圖／業者提供）

全家買一送一來了！本週五六日一二（13日至17日）指定品項買一送一，包括阿奇儂開心果雪糕、農心辣白菜泡菜拉麵都半價，還有曠世奇派雪糕10元多吃一支，且自有品牌抽取式衛生紙，從原價每串248元，狂殺3串只要199元。另外，11月11日至12月4日，每天下午5點至晚間8點59分，霜淇淋單支只要29元。全家買一送一優惠來了！門市自13日起至17日，指定商品最低半價優惠，包括貝納頌茶韻拿鐵、阿奇儂開心果雪糕、農心辣白菜泡菜拉麵買一送一，還有曠世奇派巧克力大雪糕／玫瑰鹽巧克力大雪糕／草莓大雪糕／提拉米蘇雪糕加10元多一件。其中有「Fami 超柔抽取衛生紙」原價248元一串，特價3串只要199元，相當於一串不用67元。此外，同時間門市還有霜淇淋任選兩支55元，相當於6元多吃一支；且11月11日至12月4日，每天下午5點至晚間8點59分，霜淇淋單支只要29元，只要單支就特價，找不到人湊也能吃。台灣經典冰品品牌杜老爺經典系列「麻淇冰」推出全新「草莓口味」，以「QQ萌口感 莓好新滋味！」為主題，此次新品不僅帶來經典麻糬與酸甜果香的完美交融，更換上戴著草莓頭套的超萌麻糬公仔全新包裝，一上架便在社群平台引發討論與搶購。全聯販售8入家庭分享盒裝，售價109元。除了拆開即食的經典吃法外，更有許多甜點愛好者在網路上分享創意吃法，像是將草莓麻淇冰夾入剛烤好的酥脆可頌中，以酥脆、冰涼、軟Q的多層次口感打造出精緻的下午茶點心，亦有人將其搭配鬆餅或氣泡飲品，延伸出多種甜品吃法。