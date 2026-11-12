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唐新民稱沈伯洋「是虎頭蜥蜴、外星人」

彭文正：所以我們是「蒜泥白肉」

沈伯洋親留言：我從CIA變外星人了嗎？

台北市長選戰倒數，其中一名候選人、三勢團結促進聯盟候選人唐新民近日語出驚人，宣稱民進黨候選人沈伯洋是「外星人」，還稱他的名字是「共濟會替他取的」，相關片段在社群平台上瘋傳，引出沈伯洋本人親自留言：「我已經從CIA變成外星人了嗎？」而被唐新民點名「已經開始消毒」的民進黨立委林俊憲也加入戰局，幽默回應：「沈伯洋是史巴克，我想當寇克艦長。」唐新民近日接受媒體人彭文正的網路節目《政經關不了》訪問，他在節目中表示，沈伯洋是「很聰明的外星人」，甚至進一步聲稱他是蜥蜴人與人類混合的「虎頭蜥蜴」，「他不是人類」。唐新民還提到中國預言古書《推背圖》，稱沈伯洋「從西邊而來，到東邊台灣」，是來「搞陰謀」的重要人物，更表示《推背圖》中「有他的分量」。他甚至點名林俊憲「已經開始消毒」，並要觀眾自行上網搜尋。唐新民在節目中也分析沈伯洋的名字，聲稱「伯」字拆開可以變成「人、白」，又把「沈」與「沉」連結，進一步衍生出「成人白羊」、「涮人肉」等說法，最後下結論稱：「沈伯洋，他的名字是共濟會替他取的喔。」主持人彭文正聽完後則接話：「那我們就變成蒜泥白肉。」而這段訪問影片隨即在社群平台上瘋傳，不少人留言直呼「真的假的？」、「今天網路用太多了」、「今年選舉真的吸收很多奇怪知識」。沈伯洋本人也現身留言，由於他先前曾被影射具有美國中央情報局（CIA）背景，如今又被形容成蜥蜴人，他忍不住反問：「我已經從CIA變成外星人了嗎？」而遭唐新民點名「已經開始消毒」的林俊憲也加入留言，打趣引用《星際爭霸戰》表示，「是的，他說的沒錯，沈伯洋是史巴克，我想當寇克艦長。」值得注意的是，唐新民擁有柏克萊電機博士學位，這次代表三勢團結促進聯盟參選台北市長，過去也曾自稱「紫微聖人」、「蔣經國繼承人」，2022年參選台北市長時，也曾發表當時參選對手蔣萬安與共濟會、大屯火山有關的相關言論。