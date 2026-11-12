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台灣網球一姐謝淑薇與拉脫維亞名將「O妹」奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），今（12）日在2026年WTA年終總決賽迎來女雙小組賽第2戰。面對首戰吞敗後不容有失的背水一戰，「台拉聯軍」強碰謝淑薇昔日金牌搭檔梅騰絲（Elise Mertens）與中國好手張帥，歷經一場激烈的破發大戰後，最終耗時1小時23分鐘以7：5、6：3直落二勝出，不僅讓對手苦吞2連敗提前出局，也成功保住晉級4強的一線生機。名列大會第5種子的謝淑薇與奧斯塔朋科，在小組賽首戰遭第3種子美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）、郭涵煜逆轉吞敗，本場對決第7種子梅騰絲（Elise Mertens）與張帥成為一場「win or go home」的比賽。開賽後雙方底線與網前火力全開，首盤上演「破發大戰」，12局中竟有多達9局遭到破發。謝淑薇組合在盤中一度處於落後，但憑藉豐富經驗在盤末及時回穩，第11局關鍵保發後，緊接著在第12局第5度突破對手發球局，驚險以7：5拔得頭籌。次盤戰況依舊膠著，雙方再度陷入互破拉鋸。台拉聯軍在兩度遭破發的情況下展現強大韌性，於第8局完成全盤第3度關鍵破發取得聽牌優勢；第9局賽末發球局，謝淑薇在賽末點以一記招牌的俐落扣殺直接鎖定勝利，以6：3順利收下本屆年終賽首勝。現年40歲的謝淑薇生涯曾先後攜手4位不同搭檔、第7度叩關WTA年終總決賽舞台。回顧她輝煌的年終賽履歷，除了2013年首度參賽便勇奪冠軍外，2014、2019以及2021年也都曾一路殺進女雙決賽。目前謝淑薇、奧斯塔朋科累積1勝1敗，想搶下分組前兩名的4強淘汰賽門票，週六的小組賽最終戰非贏不可。正面對決目前已經取得2連勝的頭號種子加拿大達布洛絲姬（Gabriela Dabrowski）、巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani），唯有全力搶勝才能將晉級主動權掌握在自己手中。