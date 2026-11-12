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愛情無國界，幸福在台中扎根，從馬來西亞女孩在台中成家、幸福迎接第三胎成為五口之家，到戶政人員體恤待產孕婦不便，主動跨海查證南非結婚文件、協助新人免去10個月的漫長等待，一段段跨國姻緣在台中寫下動人篇章。民政局長吳世瑋表示，戶政服務不只是辦理登記，更是陪伴民眾迎接新生命的溫暖力量。吳世瑋指出，每段跨國姻緣背後，都有跨越語言、文化與生活環境的磨合歷程，每個階段都承載著家庭對未來的期待。市府重視不同文化背景家庭的需求，除持續優化跨機關整合的便民措施，也鼓勵戶政人員多一分主動與關懷，設身處地解決民眾難題，讓戶政事務所成為見證幸福、傳遞溫暖的重要窗口。民政局表示，來自馬來西亞的呂小姐在台求學期間與洪先生相識相戀，婚後選擇在台中落地生根，近日更迎來第三個寶寶，幸福升級五口之家。洪先生回憶，當初辦理跨國結婚登記時，因涉及婚姻狀況證明、文件驗證及中文譯本等事項，一度擔心手續繁瑣，所幸承辦人員耐心說明細節，讓夫妻倆順利完成登記；此次辦理第三胎出生登記，更透過戶所「一站式服務」，當場領取3萬元生育津貼，並一併辦妥外籍配偶勞保生育給付申請、新生兒健保卡及市立圖書館借閱證，大幅省去往返不同機關的時間。夫妻倆也期盼孩子在台灣安心成長，同時學習馬來西亞語言、每年返國探親，在多元文化的陪伴下快樂長大。另一段跨國姻緣，民政局說，陸小姐於今年5月在台設立戶籍後，與南非籍先生辦理結婚登記，卻因結婚文件格式需進一步確認，一度面臨重新申請的難題。考量陸小姐專程返台待產、往返南非相當不便，戶政人員主動透過電話及電郵聯繫駐南非代表處，確認當地結婚證書分為簡易版及完整記事版，其中完整記事版重新申請約需8至10個月；經積極跨海查證，確認陸小姐持有的正是經南非機關核發及驗證的完整記事版本，順利完成結婚登記，免去新人漫長等待與跨國奔波。今年7月，陸小姐平安生下寶寶，特地與先生重返戶所辦理出生登記，並向當初熱心協助的同仁表達感謝。民政局表示，為讓新人及新手爸媽感受更多祝福，市府除提供便利的婚育登記服務，也特別準備結婚「成家福袋」及出生登記小禮物，為每個家庭在人生重要時刻留下美好回憶。未來將持續以專業與溫度，陪伴不同文化背景的家庭在台中安心落地、幸福成長。