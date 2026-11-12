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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳最新又被《紐約時報》爆料，疑似與直屬部下、輝達醫療事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）有一段婚外情，桃色醜聞持續擴大，讓黃仁勳下台的壓力越來越高。對此，《經濟學人》也重批黃仁勳「必須辭職」，更認為黃仁勳不是唯一應該要負責的人，輝達置身於風暴中心，恐怕難以輕易過關。《經濟學人》11日報導表示，「黃仁勳是個才華洋溢卻又愚蠢至極的人」，認為他身為全球晶片龍頭，竟然與Megaspeed的高階主管黃樂（Alice Huang）有婚外情，而「Megaspeed這家名不見經傳的雲端運算公司，曾向輝達採購價值數十億美元的硬體」，且黃樂被美國官員認為她是中國的間諜，所屬的新加坡公司則是一個幌子，目的就是專門將輝達具備高度政治敏感性的晶片走私進入中國。《經濟學人》強調，「就算未來不再有更多醜聞爆出，黃仁勳的職位也已岌岌可危、難以維持。他必須辭職，否則就該被開除。同樣的標準，也適用於所有牽涉這起醜聞的美國官員」。《經濟學人》認為，雖然目前還不清楚黃仁勳是何時得知美國政府認定黃樂是間諜，然而，黃仁勳的行為已展現出「災難性的判斷力失誤」。與客戶發展戀情顯然構成利益衝突；考量到輝達手中掌握中國夢寐以求的關鍵技術，黃仁勳本應更加謹慎戒懼。然而，就在上個月，他還曾公開對兩人的關係撒謊。且黃仁勳的過失恐怕還遠不止於此。外界正高度質疑，輝達的法務長去年是否曾介入美國商務部針對Megaspeed的調查，商務部負責執行出口管制。如今，黃仁勳過去主張放寬晶片管制，表面上是為了讓中國持續依賴美國技術，以及他對中國開源模型的推崇，如今都將引發外界的疑竇。《經濟學人》表示，那些希望黃仁勳留任的人主張，他是輝達不可或缺的靈魂人物，而輝達對於美國在AI領域領先中國至關重要。黃仁勳深度參與輝達的每一個層面，旗下竟有約60名高階主管直接向他匯報，這是一個相當驚人的數字。然而，《經濟學人》強調，正因為輝達如此重要，黃仁勳才更必須離開。對關乎國家安全的關鍵企業高層所犯下的嚴重不當行為施以懲處，這才符合美國的長遠利益。甚至連黃仁勳留任是否真對輝達股東有利，都還是個未知數。接踵而至的各項調查，包括美國聯邦調查局（FBI）的調查，將會讓他分身乏術。一名醜聞纏身的AI億萬富翁，對剛重掌大權的民主黨人來說，簡直是再容易不過的政治標靶。只要黃仁勳一天戀棧權位，輝達在華府的公信力就會像他本人一樣受損。《經濟學人》認為，如果黃仁勳不願主動辭職，輝達董事會就應該將他解僱。沒有哪個老闆是無可取代的。諸如「分階段交接」之類的半吊子做法，只會延長損害的時間。遺憾的是，輝達董事會迄今的態度仍顯得閃爍其詞、不夠強硬。在11月8日宣布展開調查的聲明中，董事會寫道「沒有理由相信國家安全或輝達的機密遭到洩露」。但任何具備公信力的調查程序，都不可能替黃仁勳已經親口承認的不當行為開脫。《經濟學人》更指出，判斷力低劣的並非只有黃仁勳一人。盧特尼克（Howard Lutnick）領導下的商務部，在阻止頂級晶片流入中國這件事上徹底失職。該部門似乎在走私疑慮浮現後，仍允許輝達繼續向Megaspeed供貨，甚至抵制了五角大廈和財政部將這家新加坡公司列入黑名單的呼籲。和黃仁勳一樣，盧特尼克也曾主張放寬晶片出口管制。可惜，盧特尼克不太可能主動辭職。但隨著民主黨掌控國會，他們不僅會質詢盧特尼克，還會把矛頭指向川普（Donald Trump），川普不僅買了輝達股票，還找輝達出資興建他的白宮宴會廳。過去兩年來，前後矛盾的政策與鬆散的執法，讓中國在這場可能比核武更強大的AI競賽中取得了優勢。《經濟學人》最後結論，近幾年來，黃仁勳備受各國政府追捧，被當成搖滾巨星般對待。和許多權傾一時的領袖一樣，他逐漸相信自己太過重要，常規已不再適用於他。同樣的心態，在川普政府內部更是有過之而無不及。這種「有恃無恐、免於受罰」的文化必須終結。它不僅重創了美國最偉大的企業成功典範之一，更危害了美國的國家安全。「在黃仁勳之後，其他該負責的人也必須下台」。