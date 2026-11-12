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選戰最後決戰階段，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（12）日起請假全力投入選戰。民進黨「台北隊」中午舉行北市擴大選戰會議，沈伯洋競選總幹事吳思瑤會後受訪時表示，會中大家聚焦四項任務，包含強化陸戰及固守組織、強化支持者固票及催票和拉票的行動力、面對抹黑極力闢謠、強化部署監票部隊。民進黨「台北隊」中午在民進黨中央召開北市擴大選戰會議，與會成員包括台北市議員候選人為主體的「台北隊」、民進黨秘書長徐國勇、總統府秘書長潘孟安等人。據了解，潘孟安主要是受邀分享過去縣長選舉經驗，如何串接地方組織及地方議題等進行經驗分享，接近選戰倒數階段，潘孟安也關心團隊身體健康及安全問題，希望成員越接近選舉應該保重身體狀況，並留意不要因為勞累而造成人身交通安全問題。會議歷經近1個半小時，吳思瑤會後受訪時表示，今天是台北隊第三次的選務擴大決策會議，非常感動，台北隊「25+1」，市議員跟參選人全員到齊，這是史上最團結的台北隊，也是史上最有戰鬥力的台北隊，更是史上最有正能量的台北隊。吳思瑤提到，大家聚焦在幾個選前工作分享意見，第一，大家感受到，蔣市長畢竟是現任市長，擁有非常豐沛的優勢跟資源，在基層的組織上，民進黨要全力地固守、防守，全面地再次強化陸戰、固守組織，是民進黨的首要任務。第二，吳思瑤提到，戒慎恐懼不是嘴上說，是要用行動實踐的，民進黨要強化支持者固票、催票、拉票行動力；第三，最後關鍵的十多天，各類的負面攻擊及可以預見的中國介選，恐怕都會在最後操作，「我們的議員團隊，都是最強的地方資訊收集站，也是最強的闢謠協力者，所以極力闢謠也是很重要的關鍵要務」，而投票日當天，民進黨會在監票部隊上強化部署，「我們彼此鼓舞，都深具信心，但有信心，要搭配戒慎恐懼的每一個行動：拉票、固票、催票」。台北市議會民進黨團總召王閔生則說，今天所有的議員及候選人全員到齊，展現民進黨團結、努力爭取最後勝選的決心跟信心，大家都講戒慎恐懼，但不只是戒慎恐懼現在的選情，面對負面攻擊、造謠、抹黑，所有議員、支持者會及時闢謠；他呼籲，希望號召更多「小水滴」加入洋流，也希望號召更多「小水滴」，若面對負面選舉，大家都一起站出來，協助闢謠、來協助澄清。對於徐國勇、潘孟安在會中是否勉勵沈伯洋？吳思瑤說，徐秘書長是他們的總督導，當然會給大家鼓勵，「團結就有機會、團結就能夠突破」，而潘秘書長是第一次參與，總統賴清德本來也希望以主席的身分與會，但因有其他行程，改由潘孟安傳達祝福。吳思瑤說，潘秘書長特別跟大家報告，這段時間報載都已經揭露，有很多深偽影片，或中國介選的各種方式，及檢調機關已查辦到境外不法資金等案例。他提到，潘秘書長有說，整個行政團隊維護民主選舉秩序，不容境外的勢力或是不法的勢力影響、介入民主選舉，行政團隊絕對會保護好、維護好這一次選舉，潘孟安也以總統府秘書長的身分跟大家分享，該做的執法一定會嚴格來執行，是保護每一個守法的候選人。