38歲蔡黃汝（豆花妹）當年從PTT表特版、無名小站發跡，踏入演藝圈後活躍主持、戲劇界，今年以《飢餓遊戲》獲得金鐘實境節目主持人獎，蔡黃汝日前公開一張戴眼鏡、化淡妝的自拍照，難得回歸清純樣貌，吸引2.7萬人按讚，網友大呼：「根本無名正妹時期...」
蔡黃汝戴眼鏡自拍 網友夢回無名正妹時期
蔡黃汝在臉書分享近照，只見她長髮蓬鬆，戴著一副深色膠框近視眼鏡，穿連帽外套趴在床鋪上，招牌圓滾滾大眼睛看向鏡頭，模樣無辜又楚楚動人，配文打上7個驚嘆號和一個吃飯的表情符號。
貼文一發布，大批網友誇讚：「豆花妹真的都沒變過」、「真的是一個大美女，看了那麼多年依然漂亮」、「這是大學生吧」、「20幾年依然是清純的豆花妹」、「根本還是少女」、「簡直是另一個人了」、「怎麼認不出來！」有人說「這比無名的時候還要正吧」，蔡黃汝打趣回覆：「活久了知道自己適合什麼哈哈哈哈！」
蔡黃汝當年賣豆花爆紅 與阿璞穩定交往中
蔡黃汝18年前在台灣故事館打工賣豆花，清新脫俗的美貌讓網友驚為天人，拍下照片放上PTT表特版、無名小站後爆紅，她隨後以「宅男女神」之姿闖蕩演藝圈，從早期的綜藝節目主持、發行音樂專輯，一路跨足戲劇演出，並以實境外景主持獲得肯定，感情方面與樂團八三夭的主唱阿璞穩定交往多年。
資料來源：蔡黃汝臉書
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蔡黃汝在臉書分享近照，只見她長髮蓬鬆，戴著一副深色膠框近視眼鏡，穿連帽外套趴在床鋪上，招牌圓滾滾大眼睛看向鏡頭，模樣無辜又楚楚動人，配文打上7個驚嘆號和一個吃飯的表情符號。
貼文一發布，大批網友誇讚：「豆花妹真的都沒變過」、「真的是一個大美女，看了那麼多年依然漂亮」、「這是大學生吧」、「20幾年依然是清純的豆花妹」、「根本還是少女」、「簡直是另一個人了」、「怎麼認不出來！」有人說「這比無名的時候還要正吧」，蔡黃汝打趣回覆：「活久了知道自己適合什麼哈哈哈哈！」
蔡黃汝18年前在台灣故事館打工賣豆花，清新脫俗的美貌讓網友驚為天人，拍下照片放上PTT表特版、無名小站後爆紅，她隨後以「宅男女神」之姿闖蕩演藝圈，從早期的綜藝節目主持、發行音樂專輯，一路跨足戲劇演出，並以實境外景主持獲得肯定，感情方面與樂團八三夭的主唱阿璞穩定交往多年。
資料來源：蔡黃汝臉書