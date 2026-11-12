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權值股有撐 逢低佈局時機

昨日美股四大指數收紅，台股今（12）日收盤下跌1165.28點或2.63%，收43091.87點。然而，今日上午11點前仍多在平盤上，最高到44525.24點，高低相差逾1500點，接近午盤時漸漸向下走。分析師表示，今日市場殺盤走勢與輝達董事會態度有很大關係，市場憂心執行長黃仁勳若下台是否影響台廠訂單。黃仁勳的婚外情案除了與疑似中國女間諜黃樂外，紐約時報又披露，黃仁勳與48歲已婚的輝達醫療保健事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）也有染。據《華爾街日報》報導，輝達董事會正準備撤換黃仁勳；市場更傳蘋果前執行長庫克等是接班潛在人選之一。摩爾投顧分析師謝晨彥表示，台股這波從低檔反彈超過6,000點，反彈力道相當強勁。而市場殺盤的時間點，與輝達董事會相關變化有很大關係，主要是市場擔憂，若輝達執行長黃仁勳真的下台，是否會進一步影響台灣供應鏈訂單，成為近期股市震盪的主要原因。不過，從國安基金進場護盤、限空令實施，以及出口數據來看，AI產業發展趨勢並未改變。謝晨彥說，目前台廠訂單主要來自四大資料中心業者，包括亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Google及Meta，這些業者都是輝達晶片的重要客戶。謝晨彥認為，即使未來輝達擴張速度放緩，AMD、Google等其他業者也可能趁勢崛起，對台灣供應鏈而言，反而有機會進一步擴大客戶來源。近期市場拉回，也能讓股價適度測試底部，未必是壞事。操作上建議優先觀察基本面較佳、買盤相對有撐的大型權值股，包括台積電、聯發科及台達電等。至於投資策略，謝晨彥認為，目前不需要特別調整投資部位。經濟部長龔明鑫先前也表示，明年台灣經濟展望相當正向，主要動能仍來自AI產業；高盛、摩根士丹利等外資機構也普遍看好AI發展。雖然AI產業成長速度可能放緩，但明年及未來幾年的資本支出仍將持續增加，因此目前反而是逢低布局的時機。