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AI模擬圖很華麗！陳智菡點出3大現實問題

停車位怎麼辦？質疑商圈與居民權益恐衝突

一年半就能完工？陳智菡搬柯文哲東區門戶計畫反問

批沈伯洋醜化台北 陳智菡：華山公園、人行道都沒看到？

民進黨台北市長候選人沈伯洋今（12）日發表「城市縫合－點亮市民大道」政策，盼改善市民大道高架橋下「重車輕人、南北街區疏離」問題，並選定華山、市民八德、市民敦化三處作為示範基地。不過，民眾黨立院黨團主任陳智菡看完記者會後提出質疑，認為沈伯洋透過AI生成華麗的建築模擬影像，卻未處理空氣汙染、居民生活品質及商圈連貫性等實務問題，尤其聽到沈伯洋認為計畫只要「一年半」就能完成，更讓她直呼「Seriously？So light？」陳智菡在臉書表示，市有橋下空間再利用，藉此連結兩側商圈、增加行人友善空間，確實是好的概念，台北市包括「心中山」、「南港空中廊道」等，都已有完成或正在推動的案例，相信市民也樂見更多閒置空間獲得活化。不過，公共空間的規劃不能只看建築本身，更必須考量周邊住宅、公共性及實際需求。陳智菡指出，沈伯洋提出的三個示範基地，可行性實在令人存疑，因為AI生成的華麗模擬圖，並未解決三大問題，包括「空氣汙染」、「居民居住品質與習慣」，以及「商圈的連貫性與人行空間的連續性」。陳智菡質疑，沈伯洋打算將橋下空間改造成商圈，並打造空中廊帶，但問題不在高度，而是市民大道車流頻繁，本身就有嚴重空氣汙染問題。若橋下新增三處商圈，勢必增加行人穿越道，恐影響主要幹道的車行速度，甚至造成交通堵塞，「台北市的塞車還不夠嚴重嗎？」此外，全開放式空中廊帶所產生的噪音，是否影響周邊住宅，也必須納入考量。陳智菡進一步指出，沈伯洋雖提到既有機車停車格將配合人行道美化重新調整，但市民大道復興至敦化路段，沿線多為屋齡超過40年的老舊社區，原本就缺乏足夠的停車空間。未來若吸引更多觀光人潮，勢必增加外來遊客與當地居民的停車需求衝突。陳智菡質問，面對商圈發展與居民生活需求之間的競合，沈伯洋究竟要如何兼顧居民用路安全及權益？此外，針對沈伯洋提出的「市民敦化」示範區，也就是先前辯論會提及的SOGO至微風路段，陳智菡指出，示意圖只看得到敦化路口設置市集、攤車及燈光照明，卻未交代兩間百貨公司之間的市民復興路段究竟如何串聯，質疑「要How to縫合，難道也要蓋空中廊道？」至於政策執行期程，陳智菡表示，最讓她驚訝的是沈伯洋認為計畫只要「一年半」就能完成。她以民眾黨創黨主席柯文哲過去推動的「東區門戶計畫」為例，指出當時必須先廣泛蒐集南港地區基礎環境資料，分析既有空橋使用行為，再提出立體連通設施的細部設計構想，並進行競圖比較。陳智菡說，相關規劃還必須考量後續維護管理機制，從指標系統、使用行為、夜間照明，到緊急疏散及避難等面向，都需要詳細評估，最終才發展出適用於南港地區的立體連通都市設計準則。如今沈伯洋宣稱一年半就能完成，讓她忍不住反問，「一年半？Seriously？So light？」陳智菡最後強調，仍肯定沈伯洋願意提出政見，讓市民想像更多市容活化的可能性，但也呼籲沈伯洋不要一再醜化台北。陳智菡指出，沈伯洋在政策影片中親自配音，形容市民大道沿線「夜晚，夜歸女性只能低頭快步、推著嬰兒車的婦女寸步難行」，但市民大道兩側明明就有華山等寬闊公園，從中山北路到敦化南路也有平坦、寬敞的人行道。對於沈伯洋在影片中形容市民大道「容不下任何一個想在此停留的市民」，陳智菡不以為然，反問沈伯洋難道都沒有看見這些既有的公共空間？