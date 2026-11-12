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2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（12）日於東京巨蛋正式點燃戰火，韓國隊首戰出師不利，以7：8不敵澳洲隊，吞下賽史對戰首敗。多家韓國媒體賽後直言，韓國隊爭冠之路亮起紅燈，《OSEN》更感到憂心，以「韓國隊能戰勝日本和台灣嗎？」作為標題。韓國隊總教練崔元豪賽後坦言，8局上未及時更換投手朴晶慜，成為此役落敗的主因，「想讓他多撐一下，卻成了輸球的敗因。」韓國隊此役開賽就處於落後，先發投手金旼俊遭到澳洲隊卡維爾（Blake Cavill）擊出3分砲，3局上澳洲隊主砲伯克（Chris Burke）擊出適時安打，替澳洲隊取得4：0領先優勢。悶了大半場的韓國打線，在6局下甦醒，靠著金周元的2分砲以及金揮執的滿壘清壘安打逆轉戰局，單局灌進6分，逆轉取得6：4領先。不料韓國隊牛棚在比賽後半段崩盤，8局上金揮執發生守備失誤，坎貝爾（Clayton Campbell）的2分砲重擊跨局投球的朴晶慜，不僅將比分追平，也帶動澳洲隊氣勢。9局上霍爾（Alex Hall）、伯克以及杜靈頓（Max Durrington）連3支安打攻下2分，9局下韓國隊僅靠著金倒永的高飛犧牲打追回1分，終場就以7：8吞下敗仗，在亞冠賽史上首度輸給澳洲隊。賽後多家韓國媒體皆以「爭冠亮起紅燈」作為標題，《體育朝鮮》指出，「從奇蹟大逆轉到牛棚崩盤吞敗，韓國隊又在首戰吞敗」；《STARNEWS》則寫下，「明明喊出奪冠宣言，首戰卻遭逆轉吞敗」；《OSEN》提出疑問，「韓國隊能戰勝日本和台灣嗎？」；《體育京鄉》更提起2023年經典賽預賽，「3年前WBC惡夢重演，又是一場首戰7：8吞敗。」韓國隊總教練崔元豪賽後坦言，8局上未及時更換後援投手，成為此役輸球的主因，「讓投手朴晶慜投太長，最終成了輸球的敗因，這是我的失誤。」崔元豪指出，其實有考慮過換投，但考量到其他投手「繼承跑者失分率」偏高，因此決定讓朴晶慜續投，「但結果反而成了敗因。」