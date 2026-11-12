我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達執行長黃仁勳接連捲入與中國女間諜黃樂、輝達醫療保健事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）的婚外情風暴，董事會於週三深夜召開會議，商討深陷醜聞風暴以及間諜案的黃仁勳接下來的去留。黃仁勳從未指定接班人，但許多分析師與投資人認為，至少在短期內有兩人最有可能出線：輝達超級工程師、副總裁巴克（Ian Buck）與財務長克雷斯（Colette Kress）。根據路透報導，引述知情人士說法，輝達因黃仁勳捲入兩起婚外情報導而焦頭爛額，輝達董事會於週三開會，決定是否將他罷免。針對董事會會議一事，輝達並未立即回應置評請求。雪梨研究機構 Floodlines Research 創辦人Anna Wu表示：「黃仁勳在業界就是搖滾巨星般的人物，他本身就是輝達品牌的代名詞，像他這樣的領袖極難被取代」；市場的這份擔憂，已導致輝達股價本週暴跌，市值蒸發高達6,000億美元，使其退居全球市值第二大企業。週三關於「若黃仁勳遭罷免，誰將接棒」的猜測眾說紛紜，人選範圍從競爭對手晶片巨頭的掌門人，例如安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas），以及在輝達任職32年的個人運算業務資深副總裁費雪（Jeff Fisher），一直到黃仁勳的兩名子女。董事會將選擇技術派還是財務派？部分分析師指出，填補權力真空最直接的方式之一，就是找長期與黃仁勳一同主持季度財報電話會議的財務長克雷斯。現年59歲的克雷斯在2013年加入輝達之前，曾在微軟（Microsoft）、思科（Cisco）與晶片製造商德州儀器（Texas Instruments）等科技巨頭歷練多年。據新聞網站 Semafor 引述知情人士報導，輝達部分董事傾向任命她擔任臨時執行長。交易平台 eToro 首席分析師吉爾伯特（Josh Gilbert）表示，「克雷斯是穩定軍心的不二人選。她擔任財務長已長達13年，每次財報會議都與黃仁勳並肩出席，在市場急需定心丸的此刻，她是投資人熟悉且信賴的聲音。」但他補充道，「不過，正式執行長又是另一回事了，因為輝達的競爭優勢源自於技術，董事會很可能會希望由工程師來掌舵。像巴克這樣主導軟體平台開發、讓開發者離不開輝達晶片的人，就是你會預期浮上檯面的內部人選。」路透提到，2004年加入輝達的工程師巴克，協助在輝達晶片上推動AI應用，更是開發 CUDA 軟體系統的靈魂人物。無論最終由誰擔任執行長，他擅長解決「極端棘手」技術難題的深厚功力，對引領輝達未來發展都將至關重要。巴克目前擔任hyperscale AI產品負責人，掌管輝達的AI軟硬體產品。他擁有史丹佛大學博士學位，博士研究正是促成他在這家加州晶片設計大廠開發出AI核心軟體的關鍵。預測市場網站 Polymarket 的賠率顯示，黃仁勳在年底前辭職或遭免職的機率高達83%。而在接班人賠率方面，巴克最被看好，克雷斯居次，不過該預測市場的交易量並不大。Futurum Equities 首席市場分析師博洛爾（Shay Boloor）表示：「我更擔心的是下一個十年，因為黃仁勳不僅僅是輝達的執行長，他更是一直以來能精準預見運算未來走向的人。如果勢必要進行交接，考慮到巴克創造了 CUDA 並領導輝達的超大規模業務，他無疑是長期來看最強有力的內部人選」；然而，博洛爾認為，曾任輝達高管的安謀執行長哈斯，則是值得考慮的外部人選。路透引述一名負責晶片產業併購案的銀行家看法表示，哈斯是最合乎邏輯的選擇，因為他具備高知名度，同時也深諳半導體產業。