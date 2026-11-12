澳洲全國僅有約10萬人口曾經求學階段接觸過棒球，只佔全國0.3%，相比台、韓大力發展棒球，擁有吸睛的應援區與啦啦隊女孩，本次亞冠賽澳洲三壘的專屬應援區，甚至只有一隻布偶無尾熊獨自唱跳，對著寥寥無幾的觀眾揮手。

我是廣告 請繼續往下閱讀

澳洲擊敗全明星韓國隊 起初連徵招都有困難

亞冠賽限制23歲以下球員參賽，澳洲徵招困難，最終甚至與亞冠賽主辦方協調，特例將標準放寬到25歲以下，才讓他們找齊人手參賽。

棒球並非澳洲主流運動 全國僅0.3%人打過棒球

根據澳洲體委會（ASC）資料顯示，澳洲國內廣義參與棒球人口僅約9.3萬人，15歲以上人口中、約有7萬人（男性5.2萬、女性1.8萬）至少參與過一次棒球活動，加上0至14歲兒童約2.3萬人，總規模接近10萬人，以澳洲2700萬人計算，等於僅有0.3%人在一生中打過至少一次棒球。

菁英式教育、軌國際收到成效 澳洲年初WBC也擊敗中華隊

澳洲國家隊今（12）日8：7逆轉擊敗韓國，收下隊史參戰亞冠賽3屆以來首勝，澳洲棒球實力雖然在國際穩居前10，但一直都不是澳洲國內主流運動，根據澳洲體委會統計，澳洲從首屆亞冠賽參賽至今，最接近贏球一次，是在上屆面對韓國，當時兩隊激戰到延長賽，澳洲才輸球，結果本屆首場就發力，靠著單場8支長打轟垮坐擁金倒永、金周元、安賢明等WBC國手的全職業韓國隊。值得注意的是，澳洲一直以來棒球實力都不算弱，但國內打棒球人口不多，棒球在澳洲並非主流運動，排名屬於第50名以後，但國際賽競爭力極高。澳洲運動市場長年由板球、澳式足球與橄欖球主導，棒球普及度甚至在足球、籃球與網球之後。澳洲確實有職棒聯盟ABL，但也屬於半職業性質，不少球員平時另有正職工作，例行賽場均觀眾僅約800人左右。但這樣的人口分布，卻利用菁英式計劃管理、以及接軌國際收到成效，單論最頂級陣容，2023年WBC闖入八強、今年初經典賽預賽也擊敗中華隊，2024年則誕生澳洲首位MLB選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）。根據澳洲棒協（Baseball Australia）官網報導，在近年卓越成績帶動下，全澳洲俱樂部正式註冊會員，從原本僅約2.9萬人成長至3.4萬人以上，2025–26 球季觀賽人口在各州持續保持正成長。全澳目前約有600至700個基層棒球俱樂部。