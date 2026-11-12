我是廣告 請繼續往下閱讀

▲聯電課輔班校友（右起）葉祐慈、蘇慧芸、董宗翰分享成長故事，從被陪伴的孩子，長成陪伴他人的大人。（圖／翻攝畫面）

▲成大資工系教授蘇文鈺與博幼、漢慈、快樂學習協會代表及臺南大學聯電課輔中心老師康智凱，進行焦點對談，共同探討教育現場的困境與解方。（圖／翻攝畫面）

聯電科技文教基金會11日舉辦「聯電，點亮孩子的未來—聯電課輔班20周年論壇」，邀請中華民國快樂學習協會名譽理事長吳念真專題演講，並集結博幼社會福利基金會、漢慈公益基金會、中華民國快樂學習協會、成功大學資訊工程系教授蘇文鈺，以及聯電課輔班校友與第一線老師，從企業、民間團體到學界，共同探討AI時代下的教育落差，以及如何為孩子的課後時光找到更多支持。聯華電子公共事務暨企業訊息副總經理郭臨伍表示，看到陪伴孩子的力量從聯電志工、員工延伸到更多夥伴，深感欣慰，期盼企業、民間與政府攜手，讓論壇成為持續努力的新起點。國立臺南大學副校長李建億指出，臺南大學聯電課輔中心20年來陪伴近六千名學生，不少人日後回來當志工、走上教育第一線。衛生福利部社會及家庭署家庭支持組組長簡杏蓉則勉勵與會者：「把自己活成一道光，因為你不知道，誰會藉著你的光走出黑暗。」2005年聯華電子啟動「播撒希望種子：弱勢家庭學童教育協助計劃」，由聯電科技文教基金會在新竹、台南設立免費課輔中心，讓孩子在課後有一個安心停靠的地方。二十年過去，已有超過一萬名孩子在這裡寫完作業、說出心事，也在考卷之外，慢慢找到擅長的事，成為自己生命的光。聯華電子科技文教基金會專案經理何蕙萍，回顧課輔班成立的初衷、一路上遇到的難題與轉型。她坦言，竹科工作條件優渥，課輔班成立初期連志工都難找，之後逐步結合清大、陽明交大與社區資源，台南則是在服務中成長，結合師培資源茁壯。課輔班也因此與家庭、學校形成孩子的鐵三角。逐年播下的種子，如今已經長成大樹。在「當希望的種子長成大樹」焦點對談中，何蕙萍與三位課輔班校友，來自國立臺南大學聯電課輔中心的董宗翰、蘇慧芸，以及聯電聖心課輔中心的葉祐慈同台。三人如今分別是國小代課教師、半導體工程師與兒少機構社工。三人現場分享成長故事，從被陪伴的孩子，長成陪伴他人的大人。紙風車劇團長年走遍全台鄉鎮，導演吳念真在不同城市，望著台下一張張小臉，看見了學習資源的落差，此後號召成立快樂學習協會，在各地開設免費的孩子的「秘密基地」。吳念真認為小孩子最需要的，第一是陪伴、第二是讚美、第三是鼓勵。下午場以「不讓任何孩子被放棄」為軸，由教育翻轉偏鄉貧窮循環的博幼社會福利基金會，以「自立取代救濟」陪伴高關懷家庭的漢慈公益基金會，以及在全台設有數十處據點的中華民國快樂學習協會，三個長年深耕課輔的團體分享第一線的日常。博幼執行長陳良枝表示，會持續守護孩子的教育權、健康權與發展權，一路陪伴到25歲，希望見證孩子脫貧，終結貧窮世襲。漢慈執行長尹春瑜從脆弱家庭切入，強調陪伴一個孩子，就是支持一個家庭，並指出疫情後數位落差加深，兒少心理健康風險也持續升高。快樂學習協會秘書長魏毓珊則盼讓心理師成為每個秘密基地的標配，讓基地成為孩子練習表達情緒的地方。長期推動偏鄉程式教育的成大資工系教授蘇文鈺，從AI時代的教育不平等切入，探討如何讓孩子建立自信、發揮天賦。一整天的論壇，最後聚焦在三個問題：孩子需要什麼？課輔現場缺什麼？企業與社會又能補上什麼？聯電用20年的經驗給出其中一種答案，企業能做的不只是捐款，也能年復一年守在孩子身邊，把學校、家庭與民間團體的力量串在一起。聯華電子公共事務暨企業訊息資深處長杜光凱發表宣言「Draw All You Can，讓孩子勇敢做夢」。他指出，各界投入課後陪伴的資源仍然分散，需要跨平台合作、彼此串聯；如何讓第一線工作者保有勇氣與熱忱，也是大家共同的挑戰。杜光凱也代表宣示，聯電將投入更多資源支持第一線人員，並扛起串聯各界的平台責任。本次論壇開啟了各界的對話，只是一個開始，未來也將持續走下去。