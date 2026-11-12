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歌手羅大佑日前在廣播專訪質疑文化部補助，引發藝文圈討論。Sandy吳姍儒、浩子、許效舜、黃豪平、鄭茵聲、妹迪inTAIWAN 今（12）日出席《Talk Talk秀台語》第三季開播記者會，也被問到如何看待這番說法。許效舜表示，自己是表演者，沒有經手節目的行政和補助申請，不清楚實際流程與金額；浩子則透露，自己曾以表演者身分擔任補助評審，以他的經驗，評選時看的是提案好不好，沒有碰到政治施壓。被問到是否認同羅大佑對補助偏向特定人士的說法，許效舜說，自己沒有當過這類評審，也沒有負責節目幕後行政，並不知道申請案拿到多少錢。他認為，有好的作品可以循程序申請，至於評審怎麼判斷、依什麼標準核給，他沒有實際參與，無法代答。媒體提到浩子過去參與的《鬧著玩》也曾獲補助，他談起自己坐在評審席上的經驗，表示當時的工作是看送來的提案，判斷內容值不值得支持。「如果我是評審的角度，跟政治沒有關係。」記者接著追問，他有沒有遇過施壓，或碰到需要利益迴避的情況，浩子就自己的經驗回答：「沒有，沒有，完全沒有。」