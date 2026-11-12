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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再陷婚外情風波，《紐約時報》報導他疑似與直屬部下、48歲的醫療事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）有一段戀情，鮑威爾的婚姻背景也隨即被美媒起底。美國《每日野獸》（The Daily Beast）報導，鮑威爾已婚並育有2名子女，丈夫是醫療影像技術領域的發明人。消息曝光後，鮑威爾臨時取消原定出席的華府健康高峰會。美國財經媒體CNBC更引述前員工說法指出，兩人的緋聞其實已在公司內部流傳多年。據《每日野獸》報導，鮑威爾的丈夫現年54歲，曾以共同發明人身分參與一款醫療影像瀏覽應用程式的開發，並向美國專利商標局申請專利，與鮑威爾同屬醫療影像領域。兩人育有2名子女。《紐時》也指出，黃仁勳與鮑威爾都已婚，各有配偶。目前鮑威爾的丈夫沒有對外發表任何回應。鮑威爾原定12日出席美國米爾肯研究院（Milken Institute）在華府舉辦的「未來健康高峰會」（Future of Health Summit），參加開幕場次〈打造人類健康的新時代〉，討論科技如何改變醫療與新藥研發。但在第二段婚外情消息曝光數小時後，她臨時取消了行程。原本擔任這場座談主持人的CNN醫療記者蒂雷爾（Meg Tirrell）11日在X發文說，她「剛接到主辦單位通知，鮑威爾已取消出席」。鮑威爾本人和輝達都沒有說明取消原因。這場高峰會11月11日至13日在華府舉行，邀集醫療產業執行長、政策制定者、研究人員和投資人參加，鮑威爾原本是主辦單位公布的講者之一。據太報報導，CNBC引述一名匿名離職員工說法指出，黃仁勳與鮑威爾的婚外情傳聞已在公司內部流傳多年。部分原因是鮑威爾本身沒有醫療或科學背景，卻擔任醫療事業副總裁。不過，鮑威爾在輝達的資歷相當深厚。她工程師出身，2008年加入輝達，最初負責推動GPU技術應用在醫療影像設備上，2016年升任AI業務開發資深總監，2017年底再升任醫療事業副總裁，負責醫療影像、生命科學和藥物研發等領域，並主導新創加速計畫Inception，被外界視為從零打造輝達醫療事業的關鍵人物。她今年在Podcast節目中也曾形容，加入輝達是「美夢成真」。《紐時》先前引述5名輝達前員工說法報導兩人的關係，其中2名消息人士透露，今年3月輝達在加州聖荷西舉辦GTC大會期間，兩人曾在飯店內被拍到親密互動。不過《紐時》也註明，報社沒有取得或看過這段影片。黃仁勳接到《紐時》記者電話時只說「我覺得你不應該直接跟我談」，隨即掛斷。輝達和鮑威爾都沒有回應置評請求，路透社則表示無法獨立證實這項報導。風暴持續擴大。以色列財經媒體Calcalist指出，根據輝達公司章程，11席董事會只要過半數同意，不論有無理由都可以撤換執行長。除了黃仁勳本人，其餘董事都被認定為獨立董事。董事會幾天前才公開力挺黃仁勳，但據《華爾街日報》與彭博社報導，董事會已和外部機構研究接班人選，並在美國時間11日晚間開會討論他的去留。輝達股價11日盤後重挫8.61%，跌到158.78美元。報導指出，如果跌勢延續，輝達市值將比董事會調查曝光前蒸發約6000億美元（約新台幣19.2兆元），估值跌到2025年6月以來的最低水準。截至台灣時間12日下午，輝達董事會還沒有正式宣布決定。