外媒《CNET》近日公布2026年32款智慧型手機續航實測排行榜，結果由蘋果iPhone 18 Pro Max奪下冠軍，iPhone 17、iPhone 18 Pro也擠進第二名，三星Galaxy Z Fold8拿下第三名，旗艦機Galaxy S26 Ultra則排名第五，蘋果共有5款iPhone進入前10款手機名單，成為此次測試的最大贏家。
外媒實測32款手機！3小時追劇、45分鐘高強度使用
CNET手機電池續航實測報告這次測試涵蓋蘋果、三星、Google、Motorola及OnePlus等品牌，共有32款手機接受測試。為了比較不同機型的電池續航表現，測試人員設計兩種使用情境，而且每次測試都從100%電量開始。
第一項：連續3小時串流影片播放，透過Wi-Fi播放影片，並將螢幕亮度調至最高。
第二項：45分鐘混合使用測試，包括觀看影片、視訊通話、玩遊戲及瀏覽社群媒體。
最後依照兩項測試結束後的剩餘電量百分比，計算平均成績，排出手機續航排行榜。
2026手機續航排行榜出爐！三星摺疊手機排名第三
《CNET》公布的前10款手機排行榜中，蘋果占了5款，iPhone 18 Pro Max以5,567mAh電池容量奪下冠軍，iPhone 17、iPhone 18 Pro則與Motorola Razr（2026）、OnePlus 15並列第二名，三星Galaxy Z Fold8排名第三，iPhone Duo（4,883mAh）則排在第四名，三星旗艦手機Galaxy S26 Ultra位居第五。
第1名：iPhone 18 Pro Max（5,567mAh）
第2名：iPhone 17（3,692mAh）、iPhone 18 Pro（4,288mAh）、Motorola Razr（2026）（4,800mAh）、OnePlus 15（7,300mAh）
第3名：Samsung Galaxy Z Fold8（4,800mAh）
第4名：iPhone 17e（4,005mAh）、iPhone Duo（4,883mAh）、Motorola Razr Ultra（2026）（5,000mAh）
第5名：Samsung Galaxy S26 Ultra（5,000mAh）
iPhone 18 Pro Max奪冠！摺疊iPhone也有驚人表現
進一步觀察個別項目，在3小時串流影片播放測試中，iPhone 18 Pro表現最好，結束後仍保有94%電量；iPhone 18 Pro Max則剩下92%，Motorola Razr（2026）剩下91%。至於45分鐘混合使用測試，iPhone 18 Pro Max與蘋果首款摺疊手機iPhone Duo並列第一，兩款手機都只消耗1%電量，剩餘電量高達99%。不過iPhone Duo在3小時影音測試中，剩餘電量降至84%，最終綜合排名第四，也顯示不同使用情境會影響手機耗電表現。
電池越大不一定越耐用！蘋果連續兩年稱霸
這次排行榜還有一個值得注意的現象，iPhone 17的電池容量只有3,692mAh，OnePlus 15則高達7,300mAh，幾乎是前者的兩倍，但兩款手機最後卻拿下相同名次。《CNET》分析，iPhone 18 Pro Max能夠奪冠，除了電池容量較前代增加，A20 Pro晶片的能源效率，以及iOS 27系統最佳化也是重要原因。將各品牌受測機型的成績取平均後，蘋果連續第二年拿下品牌續航表現第一名，OnePlus緊追在後。
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CNET手機電池續航實測報告這次測試涵蓋蘋果、三星、Google、Motorola及OnePlus等品牌，共有32款手機接受測試。為了比較不同機型的電池續航表現，測試人員設計兩種使用情境，而且每次測試都從100%電量開始。
第一項：連續3小時串流影片播放，透過Wi-Fi播放影片，並將螢幕亮度調至最高。
第二項：45分鐘混合使用測試，包括觀看影片、視訊通話、玩遊戲及瀏覽社群媒體。
最後依照兩項測試結束後的剩餘電量百分比，計算平均成績，排出手機續航排行榜。
《CNET》公布的前10款手機排行榜中，蘋果占了5款，iPhone 18 Pro Max以5,567mAh電池容量奪下冠軍，iPhone 17、iPhone 18 Pro則與Motorola Razr（2026）、OnePlus 15並列第二名，三星Galaxy Z Fold8排名第三，iPhone Duo（4,883mAh）則排在第四名，三星旗艦手機Galaxy S26 Ultra位居第五。
第1名：iPhone 18 Pro Max（5,567mAh）
第2名：iPhone 17（3,692mAh）、iPhone 18 Pro（4,288mAh）、Motorola Razr（2026）（4,800mAh）、OnePlus 15（7,300mAh）
第3名：Samsung Galaxy Z Fold8（4,800mAh）
第4名：iPhone 17e（4,005mAh）、iPhone Duo（4,883mAh）、Motorola Razr Ultra（2026）（5,000mAh）
第5名：Samsung Galaxy S26 Ultra（5,000mAh）
iPhone 18 Pro Max奪冠！摺疊iPhone也有驚人表現
進一步觀察個別項目，在3小時串流影片播放測試中，iPhone 18 Pro表現最好，結束後仍保有94%電量；iPhone 18 Pro Max則剩下92%，Motorola Razr（2026）剩下91%。至於45分鐘混合使用測試，iPhone 18 Pro Max與蘋果首款摺疊手機iPhone Duo並列第一，兩款手機都只消耗1%電量，剩餘電量高達99%。不過iPhone Duo在3小時影音測試中，剩餘電量降至84%，最終綜合排名第四，也顯示不同使用情境會影響手機耗電表現。
電池越大不一定越耐用！蘋果連續兩年稱霸
這次排行榜還有一個值得注意的現象，iPhone 17的電池容量只有3,692mAh，OnePlus 15則高達7,300mAh，幾乎是前者的兩倍，但兩款手機最後卻拿下相同名次。《CNET》分析，iPhone 18 Pro Max能夠奪冠，除了電池容量較前代增加，A20 Pro晶片的能源效率，以及iOS 27系統最佳化也是重要原因。將各品牌受測機型的成績取平均後，蘋果連續第二年拿下品牌續航表現第一名，OnePlus緊追在後。