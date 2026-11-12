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中國乘客肺炎不適 牙醫師機上全程照護

每年11月12日是台灣的醫師節，而台北榮總院長陳威明今（12）日轉發一封院內信給全院醫師，內容為一位華航機長致感謝信，提及昨（11）日華航從美國飛回台灣的飛機上，一名中國乘客因肺炎引發不適，本來隨時需要緊急迫降，而正好北榮醫師成函潔在機上一路照顧患者，才能順利飛回台灣。正逢醫師節，陳威明特別將一封感謝信轉發給全院醫師，盼藉由這封信向醫師們表達最誠摯的感謝。內容沒有華麗文字、沒有署名，但承載著病人對醫師最深的感謝，不僅是對醫療專業肯定，也看見醫師這份工作的價值與意義。陳威明也向全院每一位醫師表達最誠摯的謝意。謝謝大家無論在第一線診療、手術室、急診，或是每一個守護生命的崗位上，始終堅守專業、承擔責任，以專業守護生命，以愛心溫暖病人。該封感謝信是來自一位華航匿名機師，內容提到，「院長您好，今日（2026年11月11日）華航由美國洛杉磯飛回台灣的飛機上，有位中國籍乘客因爲肺炎引發嚴重不適，幸運的是貴醫院的成函潔牙醫師也搭乘此飛機，用她的專業知識，一路幫忙照顧觀察病人，本來隨時需要緊急迫降，但因有成醫生完善照顧，才能平安順利飛回台灣，特此寫信給院長您，向成函潔醫生致上最誠摯的謝意」而成函潔為台北榮民總醫院口腔醫學部口腔顎面外科專任主治醫師，專長為口腔癌、口腔良性腫瘤手術、口腔疾病診斷、頭頸部病變超音波診斷、顎顏面及下巴骨折手術、頭頸部顎顏面植體併贗復重建手術、頭頸部感染手術治療等。