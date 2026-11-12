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蔣萬安主打「安心牌」 鈕則勳：決戰階段還不夠

洋流聲量高 蔣萬安支持者恐「憂心大於安心」

「首都保衛戰」守住城池 達到制敵機先效果

2026年九合一大選進入倒數，台北市長蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋今（12）日起雙雙請假，全力投入選戰。對此，文化大學廣告學系教授鈕則勳分析，蔣萬安陣營雖推出「安心大遊行」，並透過各種線上、線下活動操作「安心牌」，但支持者內心恐怕是「憂心多於安心」，他建議蔣萬安進一步發起「首都保衛戰」，凝聚支持者力量，喊出「安心壯聲勢，守城破洋流」的選戰口號。鈕則勳指出，蔣萬安陣營在安心大遊行登場前，已推出多項線上、線下宣傳，包括實體發放安心貼紙，以及透過AI生成個人化安心貼紙，並將支持者形塑為「貼心哥」、「貼心姐」，藉此凸顯蔣萬安是能讓市民安心的候選人。鈕則勳認為，蔣萬安執政4年的施政成果，是「安心牌」的重要策略利基，也能與競選主軸「台北安可」相互搭配，藉此拉高網路聲量，與沈伯洋的「洋流」形成對決。不過，選戰進入最後決勝階段，光靠安心牌恐怕還不夠，必須搭配其他戰術，打造攻守兼具、剛柔並濟的選戰格局。鈕則勳進一步分析，沈伯洋的「洋流」展現開疆闢土的企圖心，網路聲量相當高，甚至有「一定霸屏」的趨勢；相較之下，蔣萬安近期的一舉一動，都可能遭有心人士放大解讀，試圖從中尋找攻擊破口，讓他陷入動輒得咎的處境。在這樣的選戰氛圍下，部分蔣萬安支持者心中的「憂心可能多於安心」，因此，鈕則勳建議，蔣陣營除了持續放大安心牌的優勢，也應透過其他戰術降低支持者的不安，決戰階段可以發起「首都保衛戰」，將安心牌進一步轉化為「守城者運動」，號召支持者一同守護台北。鈕則勳形容，蔣萬安的支持者可以化身為一塊塊「安心磚」，共同堆疊出高大、寬廣且堅韌的城牆，對外抵禦洋流侵擾，對內捍衛台北的理念、價值，以及蔣萬安的施政成果，凝聚眾人力量守住台北城。最後，鈕則勳強調，若能在「首都保衛戰」的大方向下成功守住城池，蔣萬安就有機會順利連任，市民與支持者也才能真正安心，延續「台北安可」的美好，而這正是他提出「安心壯聲勢，守城破洋流」的原因；當安心牌逐步形成聲勢，再搭配明確的守城指令，就更有機會號召支持者團結，達到「制敵機先」的效果。