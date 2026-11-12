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全台最大！Bacha Coffee台北101精品門市開幕

▲全台最大！Bacha Coffee台北101精品門市開幕，進駐百貨5樓。（圖／記者蕭涵云攝）

▲台北101 Bacha Coffee，設置14席咖啡吧座位。（圖／記者蕭涵云攝）

▲Bacha Coffee提供6入可頌禮盒可外帶，覆盆莓肉桂、開心果、塞維亞柑橘巧克力等口味都很受歡迎。（圖／記者蕭涵云攝）

台北101開幕獨賣！「明太子馬鈴薯三星蔥可頌」融合台灣味

▲黃金鹹蛋可頌（圖左），台北101限定「明太子馬鈴薯三星蔥可頌」（圖右）。（圖／記者蕭涵云攝）

琥珀色咖啡牆超好拍！精緻掛耳禮盒、外帶服務一次滿足

▲Bacha Coffee台北101門市一隅。（圖／記者蕭涵云攝）

▲外帶Bacha Coffee夿萐咖啡很有儀式感。（圖／Bacha Coffee提供）

▲Bacha Coffee咖啡皆可聞香。（圖／記者蕭涵云攝）

Bacha Coffee夿萐咖啡 台北101精品門市 資訊

▲Bacha Coffee推薦「遊牧系列」、「掛耳咖啡禮盒系列」等多款商品選擇。（圖／記者蕭涵云攝）

瑞典咖啡LYKKE COFFEE FARMS首次登台

▲瑞典咖啡LYKKE COFFEE FARMS。（圖／Lykke提供）

▲LYKKE COFFEE FARMS將於2026台灣國際咖啡展體驗首度亮相。（圖／Lykke提供）

2026 台灣國際咖啡展｜LYKKE COFFEE FARMS

▲誰說北歐設計只有簡約？Lykke的設計原則，就是沒有原則。（圖／Lykke提供）

來自摩洛哥的百年歷史Bacha Coffee夿萐咖啡，在台北101購物中心5樓開幕全台最大精品門市，經典的可頌麵包、融入台灣在地食材，獨家開賣「明太子馬鈴薯三星蔥可頌」；佔地約34坪、提供14席座位。《NOWNEWS今日新聞》記者今（12）日搶先開箱，全台第三家亮點一次整理。源自1910年摩洛哥馬拉喀什的傳奇品牌Bacha Coffee夿萐咖啡，全台第三家進駐台北101購物中心，延續品牌標誌性的赭色調，搭配精緻幾何圖騰、黑白相間的地坪與璀璨的金色細節，讓人彷彿一秒置身於優雅從容的摩洛哥咖啡沙龍。《NOWNEWS今日新聞》記者直擊，台北101精品門市為全台最大Bacha Coffee，佔地約34坪，特別設置了14席舒適的咖啡吧座位，與前兩間門市的開放空間相比，在此能讓賓客擁有不受打擾的體驗。店內匯聚了來自全球35個頂級產區、逾200款100%阿拉比卡精品咖啡。可與咖啡師交流咖啡各產區的產地特色，了解每款咖啡的香氣層次與風味差異，再做選擇；甚至種植、採收與處理方式也能獲得滿滿分享。除了頂級咖啡，饕客最愛的經典可頌麵包，這次特別融入台灣在地食材，推出限定「明太子馬鈴薯三星蔥可頌」，，只在台北101精品門市獨賣。Bacha Coffee的華麗「精品咖啡牆」，有著琥珀色咖啡罐映著金色光澤層層排列，宛如收錄世界各地咖啡故事的珍藏典籍；消費者可先聞香後再做選擇，依照喜好與習慣選購；店內也提供相應粗細的免費研磨服務。無法內用的咖啡控，Bacha Coffee也很推薦熱飲或冰飲皆提供外帶服務，值得一提的是，每杯外帶咖啡皆會附上法式香緹鮮奶油、蔗糖棒與可重複使用的玻璃吸管，華美的包裝帶著馥郁咖啡香，漫步於信義商圈也很方便。年末贈禮部分，官方則推薦，「掛耳咖啡禮盒系列」兼具精美包裝與便利性，涵蓋了備受喜愛的1910咖啡、塞維亞柑橘咖啡等風味；而經典的「遊牧系列」則匯集哥倫比亞馬格達萊納等知名產區特色，也是贈禮首選。：台北101購物中心5樓（台北市信義區市府路45號）：周日至周四11:00-21:30；周五與周六11:00-22:00創立於2020年瑞典斯德哥爾摩的Lykke精品咖啡，品牌名稱在北歐語言中有著「快樂」的意涵；來自全球人均咖啡消費量最高的國家之一，帶來瑞典人熟悉的中焙與深焙的濾泡咖啡（Filter）日常滋味。不同於傳統咖啡品牌透過層層貿易商採購生豆，Lykke選擇直接走進產地，與當地農民共同經營農場及咖啡計畫，建立長期的合作與價值共享關係。Lykke 相信，一杯真正的好咖啡，不只應該讓喝下它的人感到快樂，也應該為種植咖啡的農民、參與其中的每一個人，以及孕育咖啡的土地帶來美好的改變。以永續農場與大膽設計，顛覆北歐常見極簡的繽紛活潑形象，獲得2021年瑞典Guldägget包裝設計金獎、及國際設計獎D&AD Graphite Pencil肯定；吸引PlayStation、SAS北歐航空都跨界合作。LYKKE COFFEE FARMS將首度登台，可於2026台灣國際咖啡展體驗。時間：11月13日至11月16日 10:00-18:00（最後一日至17:00）地點：台北南港展覽館一館4F，攤位L128（L／M 區入口第一排）