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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期捲入婚外情風波，有望接任美國眾議院情報委員會主席的民主黨籍眾議員海姆斯（Jim Himes），11日接受美國媒體《POLITICO》專訪時坦言，根據本週稍早聽取美國情報高層的機密簡報，目前仍無法斷定黃樂（Alice Huang）究竟是蓄意為北京刺探情報的中國間諜，抑或只是在不知情下遭中國情報網利用的傻瓜。根據《POLITICO》報導，海姆斯表示，在聽取美國各情報機構首長向參、眾兩院情報委員會高層所作的機密簡報後，他對於黃樂的角色依舊存疑，「黃樂與中方究竟是什麼關係？雙方交換了什麼樣的影響力或情報？至少截至今天為止，我還不知道答案」。《紐約時報》上月率先披露，美國情報單位正密切監控黃樂，懷疑她涉嫌在美國出口禁令下，暗中協助將輝達高階晶片轉運至中國，同時關注她與黃仁勳的密切私交。黃仁勳隨後公開坦承發生婚外情，但並未點名具體外遇對象是誰。針對美方情報體系的作為，海姆斯認為，聯邦調查局（FBI）在今年稍早美國政府內部流傳黃樂與中國政府有所關聯的備忘錄時，就應該介入調查。儘管海姆斯承認自己並未親眼見過該份備忘錄，但他強調「我希望FBI能發起一項重大的反情報調查，但我並未聽說他們這麼做了」。他更透露，當他在簡報會上就此詢問國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）與中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）時，兩人都表示「不知道」FBI是否已經立案調查。截至目前，FBI、國家情報總監辦公室及CIA發言人均未針對黃樂是否涉及中國情報活動一事作出回應。但川普曾聲稱FBI正在調查此事，並預期黃仁勳最終會「沒事的」。隨著醜聞持續延燒，輝達本週已宣布對黃仁勳展開內部調查，多名美國政府高層也公開呼籲他引咎辭職。《華爾街日報》更於12日報導，輝達內部正準備將黃仁勳逐出領導層，以平息這場風暴。海姆斯在專訪中表示，國會亟欲釐清黃仁勳究竟向對方透露了多少機密，無論是輝達晶片研發的相關機密，或是他隨同川普訪中期間所掌握的總統行程細節。此外，海姆斯也對黃樂可能影響輝達商業決策表達深切憂慮，儘管民主黨議員屢次提出國安警告，川普政府先前仍批准輝達向中國出售先進的H200晶片。海姆斯語重心長地說，「當總統執意要把這些先進晶片送往中國時，他正在玩一場極度危險的遊戲，而這正是我們在這起輝達案件中最擔憂的」。