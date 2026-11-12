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羅大佑婚育言論掀爭議 柯文哲反諷：批評國民黨比較安全

籲社會提升思辨能力 柯文哲：民主不是只有投票

資深音樂人羅大佑日前談及台灣下一代的未來時，點名前總統蔡英文、副總統蕭美琴及前監察院長陳菊等女性政治人物的婚育狀況，質疑未生育子女者對下一代的關心程度，引發外界批評。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（12）日受訪時表示，羅大佑過去也曾批評國民黨，如今批評民進黨卻引來大量抨擊，讓他忍不住反諷「批評國民黨顯然比較安全」。柯文哲更稱，自己看完事件始末後，相當「佩服」民進黨的認知作戰能力，認為原本討論下一代未來的議題，最後卻變成檢討沒有生育的人，「重點都畫錯了」。針對羅大佑近日的婚育言論引發爭議，柯文哲表示，羅大佑向來勇於表達個人看法，過去也曾公開批評國民黨，但如今將批評對象轉向民進黨，卻遭到鋪天蓋地的攻擊。他因此感嘆，「不過批評國民黨顯然比較安全」。柯文哲透露，自己前一晚特別花時間了解整起事件的前因後果，認為羅大佑原本想談的是台灣下一代的未來，但後續輿論卻集中在女性政治人物是否生育的問題上。「我就很佩服民進黨這種認知作戰的能力」，質疑原本討論下一代未來的議題，最後竟轉變成檢討沒有生育下一代的人，「好像重點都畫錯了」。柯文哲進一步表示，民主社會應該容許不同意見存在，國家的力量來自全體國民，每個人都有表達意見的權利，至於各種言論是否合理，最終應交由社會大眾自行判斷。民主政治的意義不只是選舉投票，更重要的是平時透過公共討論，讓不同立場的人交換意見，「民主政治應該落實在每一天，不是只有投票那一刻」。柯文哲也提到，從旁觀者的角度觀察近期政治風波，無論是網路輿論或媒體上的攻防，社會真正需要思考的，是如何提升民眾的思辨能力，讓大家能夠從不同角度理解議題，而不是隨著政治攻防起舞。對於羅大佑言論持續引發討論，柯文哲感嘆，台灣社會經常將一些事情放大成軒然大波，導致公共討論失去原本焦點。他認為，隨著選舉即將結束，相關政治爭議也可能逐漸降溫。距離選舉只剩約兩週，相信選戰結束後，台灣社會很快就會恢復比較正常的運作狀況。