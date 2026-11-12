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海苔肉鬆堡（102g）」、「起酥肉鬆麵包（108g）」或「 起酥奶酥麵包（116g）」， 任選1件搭配OKCAFE大杯極淬莊園拿鐵咖啡，組合價59元。



▲OKmart週年慶早餐活動持續至11月24日，推出兩款早餐組合。（圖／記者徐銘穗攝） 鎖定健身族群！OKmart引進高蛋白補給新品



OKmart也引進勤億Go Power蛋白片，提供有別於傳統蛋白飲品的補給形式， 讓消費者在運動後或日常生活中，擁有更多元的蛋白質補充選擇。 勤億Go Power蛋白片（4入） 即日起至11月24日推出限時優惠價105元。



▲OKmart也引進勤億Go Power蛋白片，提供有別於傳統蛋白飲品的補給形式。（圖／OK提供） 萊爾富芋頭季開跑！20款芋頭風味新品登場



萊爾富人氣布丁再推出全新芋頭風味，以趣味諧音梗打造「芋見愛情昏了頭布丁」（售價45元）布丁系列商品優惠活動第2件15元。另一款芋香甜點「甜言蜜芋」（售價45元），則以綿密鬆軟的芋頭為主角，再加入糖水細細蜜製，讓芋頭本身的自然香氣與糖水甜味相互交融。



「芋頭夾心菠蘿麵包」（售價39元）以香酥菠蘿外皮搭配香甜芋泥內餡，外酥內綿、芋香滿溢；「芋頭鹹蛋黃麵包」（售價39元）結合綿密芋泥與濃郁鹹蛋黃，呈現鹹甜交融的豐富滋味；「芋泥蛋糕捲」（售價39元）則以香濃芋泥搭配綿密蛋糕，入口柔軟細緻。



「芋頭起司三明治」（售價55元）以綿密芋泥搭配起司片，每一口都吃得到芋頭顆粒，甜鹹兼具的創意滋味擄獲芋頭控的味蕾！還有「究柔－芋頭夾心吐司」（售價32元）、「芋泥Q麻糬麵包」(售價35元)、「芋泥肉鬆派司」（售價38元）等芋頭風味麵包，也是不容錯過的芋頭商品。



▲萊爾富芋頭季開跑！20款芋頭風味新品登場。（圖／萊爾富提供）

OK超商早餐優惠來了！即日起至11月24日，指定麵包搭配咖啡推出49元起早餐組合，美式原價45元一杯，相當於+4元可選切達起司貝果或新感覺夾心麵包都是49元，還有拿鐵早餐組合只要59元。另外也引進勤億Go Power蛋白片，限時優惠價105元，健身族群蛋白質補給超方便。OKmart週年慶早餐活動持續至11月24日，推出兩款早餐組合。指定「切達起司貝果」及「新感覺夾心麵包」（草莓、花生、可可口味），任選1件搭配OKCAFE大杯極淬莊園美式咖啡，組合價49元。喜愛拿鐵的消費者，則可選擇指定「卡士達（93g）」、「