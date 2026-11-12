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▲北士科開闢NVIDIA Constellation總部。若執行長地位被撤換，相關投資、總部規劃恐都因繼任者政策不同而有所改變。（圖／翻攝自NVIDIA YouTube）

黃仁勳若下台 龔明鑫：不會改變AI趨勢

台灣獨佔AI高階伺服器 龔明鑫：輝達非台灣合作不可

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期因為婚外情不斷，甚至涉及與美國國安疑慮，恐被迫下台。黃仁勳近年來與台灣合作密切，也宣布要在北投士林科學園區蓋總部，恐也會生變。經濟部長龔明鑫今（12）日回應，AI趨勢應不會因為黃仁勳一人就有太大改變，強調台灣具備供應鏈實力，輝達後續仍會需要與台灣合作。黃仁勳近期婚外情爭議不斷，先與新加坡資料中心業者Megaspeed 主管、疑似中國女間諜黃樂出軌，今日又傳出與輝達醫療保健副總裁Kimberly Powell也有婚外情。輝達盤後股價重挫逾8%，公司市值將累計流失約6000億美元。哥倫比亞商學院金融學教授范尼厄溫伯格（Stijn Van Nieuwerburgh）估計，輝達相關承諾總額約4,000億美元（約新台幣13.15兆元）。而黃仁勳近年來頻繁來到台灣與AI供應鏈接觸，甚至邀集台積電、聯發科、鴻海等科技巨頭舉辦「兆元宴」，更宣布擴大在台灣投資，並在北士科開闢NVIDIA Constellation總部。若執行長地位被撤換，相關投資、總部規劃恐都因繼任者政策不同而有所改變。龔明鑫表示，因應不同事實狀況，經濟部本來就會與台灣企業了解，像是美國期中選舉結束後，就有關心各公司訂單情況，目前評估短期內還好，中長期則還需要持續觀察。而面對黃仁勳狀況，他強調，AI潮流不僅僅是黃仁勳本身的看法，許多科技業都相當看好AI後續發展，「我想不會因為黃仁勳一個人他的動向，這個大的趨勢產生一個很大的改變」，認為還是會持續觀察。至於是否影響到台灣與輝達合作，龔明鑫指出，AI高階伺服器，幾乎只有台灣可以製造、出貨，所以只要輝達要持續發展AI，就非得跟台灣合作，這也是台灣供應鏈最值得驕傲的地方。據估計，黃仁勳對於AI產業的投資財務承諾高達新台幣13兆元，若後續出現縮水是否影響到台灣景氣？龔明鑫仍認為AI趨勢仍在，近期出席頒獎典禮，國內廠商都反映明年訂單量將更勝於今年，仍認為不會因為輝達、黃仁勳就有所改變。