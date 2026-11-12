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▲上百台計程車包圍交通部抗議。（圖／記者李青縈攝）

保費負擔重 駕駛喊難以負擔

▲上百台計程車包圍交通部抗議。（圖／記者李青縈攝）

▲上百台計程車包圍交通部抗議。（圖／記者李青縈攝）



交通部計程車客運業等第三人責任保險，每人最低保額150萬元新制，預計12月19日上路。業者不滿保費從2000元上升至2萬元，直言難以負擔，號召上百台小黃司機包圍交通部抗議。司機代表呼籲政府在選前敏感時機，正視業者訴求，不要貿然上路實施，否則形同圖利財團。公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業及計程車客運業除要投保旅客責任保險外，也應加保第三人責任保險。計程車每人傷害150萬元、每事故傷害300萬元、每事故財損20萬元；若未依規定投保，計程車客運業可處3000元以上、3萬元以下罰鍰。新制預計12月19日上路。人人計程車運輸合作社理事主席林耀華表示，計程車司機現在已經面臨營運環境不佳，收入難以負擔家庭開銷，現在又有保險費大增。自己開了30多年計程車，從未遇過保費一次漲到2萬多元的情況，要求政府正視司機負擔，並暫緩實施相關規定。桃園計程車駕駛員工會總幹事林聖河則指出，保險公會在未與駕駛員取得共識的情況下推動新制，要求暫緩實施。他建議恢復公辦民營模式，過去相關保險一年約6,000多元，後來因為有結餘，保費逐步下降至2,000多元，認為政府不應透過強制投保，將利潤轉嫁給特定保險業者。全台計程車約有9萬多輛，這項政策影響層面廣泛，計程車駕駛代表呼籲，若政府未能在12月19日前給予善意回應，駕駛將持續抗議，不排除採取進一步行動。交通部公共運輸監理司科長陳巧蓁下午也出現接受駕駛員陳情，將訴求帶回研議。