我是廣告 請繼續往下閱讀

沒有冷氣的百年前，建築如何對抗台灣的濕熱酷暑？答案就藏在國定古蹟「台中州廳」的屋頂與廊道裡。台中市文化資產處指出，台中州廳興建之初便展現卓越的環境適應力，堪稱百年前的「綠建築」典範；如今市府透過修復及再利用工程，不僅還原其自然通風採光的空間智慧，更導入現代永續理念，讓這座百年行政中樞蛻變為兼具文化底蘊與環境友善的公共空間。文資處揭開這座百年建築的降溫秘密，台中州廳興建於日治時期，當時建築師為因應台灣氣候特性，特別規劃寬敞的廊道阻隔日曬、搭配高挑的室內空間促進空氣對流；同時在馬薩式屋頂設置精密的「通風老虎窗」與「牛眼窗」，有效引導氣流循環並引入充足自然採光。在沒有現代空調的年代，建築本身就像一台會自然呼吸的調節器，達到優異的散熱與通風效果。為延續這份建築巧思並兼顧現代使用需求，市府在保留原有歷史風貌的基礎上，全面改善整體環境品質。工程內容包含整合過去雜亂的管線、恢復中庭開放空間及原有的通風採光條件，藉此優化空間機能、營造自然的微氣候環境，讓未來進駐的辦公同仁或參觀民眾，都能擁有健康且舒適的空間體驗。文資處說，台中州廳於1913年完工時並未設置水池，水池與花圃是後期因應不同時代需求才陸續增設。隨著設施老舊、地坪破損凹陷，加上動線受到阻隔，已不符合現代公共安全標準；經市府依規邀請專家學者嚴謹審議通過後，辦理改善工程，未來廣場將轉型為以人為本的開放空間，讓百年古蹟以更安全友善的面貌融入市民日常。文資處強調，古蹟修復不只是保存硬體建築，更重要的是讓文化資產持續走入生活，活化的核心在於「人」的體驗。台中州廳未來將採「辦公」與「藝文展示」雙軌營運，透過保留百年綠色智慧並融合現代永續設計，讓這座經典古蹟成為兼具歷史深度與環境友善的城市公共空間。