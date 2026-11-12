晶華國際酒店集團旗下捷絲旅宜蘭礁溪館看準獨旅商機，攜手台灣好眠寢具品牌「SOULMATT 舒寐」推出「 I 人好眠計劃」，將客房改造為結合舒適寢具、趣味插畫與泡湯體驗的一人專屬空間，讓旅人白天隨興探索礁溪街區、品嚐在地美食，夜晚回房泡湯，享受獨處時光。專案每晚最低3060元起，即日起於捷絲旅官網接受預訂。
捷絲旅宜蘭礁溪館表示，因為地點座落於熱鬧的礁溪市區，旅人可從飯店出發，漫步湯圍溝溫泉公園、沿著溫泉街尋訪在地小吃，或可安排五峰旗風景區等近郊行程，都很方便。
全新聯名舒適床墊+中枕與側睡枕 晚上還可泡湯
此次聯名專案以館內「清 日式客房」為基礎，將原本配置兩張單人床墊的和式空間調整為一人專屬房型，換上 SOULMATT 三摺式「賴床墊」，搭配「經典中枕」及「側睡枕」兩款可機洗透氣枕頭。騰出的空間則擺放以床墊剩餘材料再製而成的小茶几，並以手機架、品牌抱枕及描繪一人獨處情境的趣味插畫點綴客房，讓旅人能自在追劇、閱讀或放空，把原本第二張床的位置留給自己。
捷絲旅宜蘭礁溪館也強調，客房設有獨立浴池，旅人可浸泡礁溪碳酸氫鈉溫泉，再窩進舒適寢具好好睡上一覺。隔天睡到自然醒後享用輕日式自助早餐，週日至週四入住更可延遲至中午12點退房，還有時間再泡一次湯、賴床或慢慢整理行李。
宜蘭礁溪寒沐酒店宣布餐廳重新改裝 推出「朝食七選」
另外，宜蘭礁溪寒沐酒店也宣告「礁溪溫泉燈花季」即將到來，館內的MU TABLE自助餐廳也迎來全新改裝，從空間設計、
餐飲體驗展現全新風貌，特別推出「朝食七選」， 免去舟車勞頓與排隊等候，將宜蘭「人氣名店」、「懷舊小吃」與「 主廚創意料理」匯聚於餐檯，讓饕客盡享在地新鮮美味。不僅早餐， 主廚團隊也將美味延伸至午餐及晚餐，10月至12月以頂級海陸料 理輪番上陣延續至年末。
在住宿方面，礁溪寒沐更突破溫泉旅宿的想像，頂級房型「望岳閣」
約20坪寬敞大空間，設有獨立式更衣間，旅客可享受 MU TOP 貴賓廳提供的在地風味迎賓茶點及貼心的「選枕服務」、 營業時段提供點心及飲品與晚間 Happy Hour 品酩體驗等專屬禮遇；此外， 針對家庭或好友相聚多人出遊住宿需求，礁溪寒沐結合「迎曦閣」 與「語木居」，打造 27 坪「獨立連通房」，享受親友相聚的時光同時保有舒適的私人空間。
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全新聯名舒適床墊+中枕與側睡枕 晚上還可泡湯
此次聯名專案以館內「清 日式客房」為基礎，將原本配置兩張單人床墊的和式空間調整為一人專屬房型，換上 SOULMATT 三摺式「賴床墊」，搭配「經典中枕」及「側睡枕」兩款可機洗透氣枕頭。騰出的空間則擺放以床墊剩餘材料再製而成的小茶几，並以手機架、品牌抱枕及描繪一人獨處情境的趣味插畫點綴客房，讓旅人能自在追劇、閱讀或放空，把原本第二張床的位置留給自己。
另外，宜蘭礁溪寒沐酒店也宣告「礁溪溫泉燈花季」即將到來，館內的MU TABLE自助餐廳也迎來全新改裝，從空間設計、