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UNIQLO保暖機能長褲連年瘋搶！日本官網全品項賣到缺貨

日媒每年冬季時除了推薦UNIQLO該購入的大衣、外套之外，也很推薦他們的「保暖機能長褲」

不過最新價格是2990日圓（約台幣600元），官網上三種顏色、全尺寸全部都缺貨

▲UNIQLO「保暖機能長褲」連年被瘋搶，目前日本UNIQLO官方全品項被搶光，不少人為冬天來臨前做準備。（圖/日本UNIQLO官網）

UNIQLO保暖機能長褲「台灣有賣嗎」？2026最新商品貨號、性能價格一覽

但是目前官網有最新一款「保暖機能長褲」款式跟日本的非常像，最新商品貨號為「487261」，單件價格是1490元

內裡使用的保暖刷毛的雙層結構設計，表布採用具有縱橫彈性的2WAY伸縮機能材質，且有防潑水加工，可防小雨

▲查詢台灣UNIQLO官網，並沒有看到相同品名的品項，但是目前官網有最新一款「保暖機能長褲」款式跟日本的非常像，單件1490元。（圖/台灣UNIQLO官網）

UNIQLO保暖冬裝入手要快！感謝祭錯過要再等新年祭

今天是UNIQLO年底感謝祭最後一天，官網有許多保暖外套都在特價中，單筆消費滿2500元還可以獲贈台灣限定的「質感手提保溫杯」一個