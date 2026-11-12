天氣逐漸轉冷，不少民眾早出晚歸應該都能感受到涼意，正是補冬裝的最好時機，許多人去UNIQLO只會買羽絨外套、發熱衣，但其實在日本人正港在購入的不只這些，還有「保暖機能長褲」來面對酷寒的冬天！以台灣來說，雖然沒有日本這麼冷，但騎乘機車的機車族眾多，不想腳冷全身冷，保暖機能長褲真的要買起來，連日媒都已經推薦多年，日本UNIQLO官網現在甚至全系列顏色還被買到大缺貨。
UNIQLO保暖機能長褲連年瘋搶！日本官網全品項賣到缺貨
日媒每年冬季時除了推薦UNIQLO該購入的大衣、外套之外，也很推薦他們的「保暖機能長褲」，因為UNIQLO就是以優異的保暖「Heattech」、輕量且保暖的「Ultra Light Down」等產品聞名，去年一條保暖機能長褲被日本人直接搶瘋，售價4990日圓（約台幣1000元）CP值超高，內裡是薄款抓絨不會太厚又保暖，穿起來不顯胖又好搭衣服，官網幾乎尺寸全部都完售一空。
由於現在才剛要進入冬季，《NOWNEWS》記者也實際查詢日本UNIQLO官網，這條「Heattech保暖機能長褲」目前還是有在販售，不過最新價格是2990日圓（約台幣600元），官網上三種顏色、全尺寸全部都缺貨，如果想要購買的民眾可能要到現場詢問看看。
UNIQLO保暖機能長褲「台灣有賣嗎」？2026最新商品貨號、性能價格一覽
那麼這條日本人瘋搶的「保暖機能長褲」台灣是否有販售？記者實際查詢台灣UNIQLO官網，並沒有看到相同品名的品項，但是目前官網有最新一款「保暖機能長褲」款式跟日本的非常像，最新商品貨號為「487261」，單件價格是1490元，目前全顏色、全尺寸庫存都非常齊全
根據官網說明，內裡使用的保暖刷毛的雙層結構設計，表布採用具有縱橫彈性的2WAY伸縮機能材質，且有防潑水加工，可防小雨；方便實用的扣環腰帶以及側邊口袋造型設計，下擺也有抽繩設計，可同時享受防風功能以及造型變化。不少買過的民眾都表示：「內裡刷毛超級溫暖！騎機車都不冷」、「這條保暖褲不買真的不行，超級讚的」、「去年買一件上班騎車穿，完全擋住冷風超推薦！」
UNIQLO保暖冬裝入手要快！感謝祭錯過要再等新年祭
然而如果你最近正要入手UNIQLO保暖冬裝的話手腳要快，今天是UNIQLO年底感謝祭最後一天，官網有許多保暖外套都在特價中，單筆消費滿2500元還可以獲贈台灣限定的「質感手提保溫杯」一個，附有吸管與手握提把，兼具保溫保冷功能。
如果錯過感謝祭的話，下一次應該就要等到新年祭，預計是12月底至1月初的活動檔期，但當時應該已經冷到不行。記者實際看到一件自己去年入手1490元的外套，現在官網感謝祭特價只要790元，也是很捶心肝的！晚上有空把握UNIQLO最後感謝祭優惠囉！
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日媒每年冬季時除了推薦UNIQLO該購入的大衣、外套之外，也很推薦他們的「保暖機能長褲」，因為UNIQLO就是以優異的保暖「Heattech」、輕量且保暖的「Ultra Light Down」等產品聞名，去年一條保暖機能長褲被日本人直接搶瘋，售價4990日圓（約台幣1000元）CP值超高，內裡是薄款抓絨不會太厚又保暖，穿起來不顯胖又好搭衣服，官網幾乎尺寸全部都完售一空。
由於現在才剛要進入冬季，《NOWNEWS》記者也實際查詢日本UNIQLO官網，這條「Heattech保暖機能長褲」目前還是有在販售，不過最新價格是2990日圓（約台幣600元），官網上三種顏色、全尺寸全部都缺貨，如果想要購買的民眾可能要到現場詢問看看。
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