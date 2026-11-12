我是廣告 請繼續往下閱讀

北市議員秦慧珠日前受媒體邀約，擔任民進黨台北市長候選人沈伯洋的提問嘉賓，節目錄影結束後，兩人特地合影留念，畫面中雙雙比出「3號」手勢，引發藍營基層強烈反彈，國民黨主席鄭麗文也批這樣博版面的行為，會引起高度疑慮，選情緊繃時「妳怎麼可以面帶微笑看著沈伯洋」；秦慧珠昨在政論節目中表示，主席說的話是聖旨，他保證下次看到沈伯洋一定擺出苦瓜臉給他，在11/27前決不會跟沈伯洋同台，「請大家原諒我吧」。秦慧珠昨在三立《台灣On Air》節目中，針對近期的風波直言，她是永遠說真話的秦慧珠，她真的很感慨，這樣累死累活幫國民黨，只是因為一張照片就不可以了，黨主席也講得很有趣，「怎麼可以微笑的看他呢」，她要報告，主席說的話她都聽，都是本黨的聖旨，為了表示忠誠她還帶了跟主席一樣的國旗花。「我保證，下次看到沈伯洋一定擺出苦瓜臉給他，而且我決定手背在後面，絕對不伸出來更不比三，請主席放心。」秦慧珠更說，這個劇情很像看到的鄉土劇說，「婆婆，我保證不再微笑地對他，我也保證永遠不再跟他對面，婆婆請你原諒我好嗎」，所以她保證不再應任何媒體的邀請去參加節目，絕對不會再去跟沈伯洋同台，保證一直到11月27日，「請大家原諒我吧」