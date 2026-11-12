我是廣告 請繼續往下閱讀

▲好市多黑五購物熱潮即將引爆，網友期待電視、冰箱等家電及民生用品推出超殺折扣。（圖／翻攝自社群平台Threads）

▲最便宜的DUO以7萬5000元計算，好多金2%+黑卡2%回饋可以拿3000元，好市多年費秒回本。（圖／民眾提供）

▲今年黑鑽會員在黑五活動期間，每天上午7時30分即可優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場。（圖／好市多提供）

美式賣場好市多（Costco）一年一度的黑色購物節即將登場，今年檔期首度延長至兩週，自11月23日至12月6日展開，且營業時間也有異動，今年黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，不少會員已摩拳擦掌準備採買，近日也有網友在社群平台Threads發文，推薦可以購買iPhone18新款手機，好市多價格優勢加上回饋直接回本年費。好市多黑五11月23日至12月6日展開，今年黑色購物節首度將過去為期7天的購物盛會延長為14天，更特別的是，歷年黑五活動期間提前至上午8時開門，今年黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場。網友也發文推薦黑五聰明買法，年費直接回本，「最近幾次去發現iPhone 18到現在每次都還是顯示售完，現在直接黑五DUO，（黑鑽卡）提早進場瞬間變得很有優勢」。他進一步試算，「最便宜的DUO以7萬5000元計算，好多金2%+黑卡2%回饋可以拿3000元，等於會費了。」貼文引來不少會員討論，有人驚呼「七萬多也要搶嗎，大家好有錢」，也有人表示「真的欸，18一直缺貨，每次去看都沒有」、「還在猶豫要不要拚第一波買手機」、「這次DUO不知道貨量多不多？」除了手機，家電與民生用品也成為網友期待的促銷品項。網友留言「希望今年黑五有電視，或是冰箱之類的」、「最好是可以連黃金都有特價，或至少限量特價」、「只求一些日用品能便宜一點就好」，也有人期待「去年衛生棉很便宜，今年不知道會不會有」。從過往黑五經驗來看，家電、3C商品、生活用品及食品等優惠最吸引會員關注，部分熱門品項往往出現一早排隊搶購的情況。好市多表示，今年特地將購物檔期拉長至14天，搭配黑鑽會員優先入場及限購制度，讓黑五不再只是比「誰先到、誰搶得快」，而是希望讓更多會員能依照自己的時間規劃採購行程。好市多也提醒，今年黑色購物節各項優惠商品數量有限，售完為止，每卡限購1件，實際營業時間仍將依各賣場營運狀況調整。