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包皮垢累積恐增包皮炎、排尿不適風險 摸到硬塊先就醫

一名20歲男大生洗澡時，意外摸到陰莖上有個硬塊，上網問AI，得到的解答是「陰莖癌」，甚至得「切除整個陰莖」，因此哭了三天；全家更擔心到跑去廟裡拜拜，後來乩童建議要找泌尿科醫師，經檢查，發現不是腫瘤，而是包莖，且包皮垢長期累積，已變成可觸摸到的硬塊，手術切除包皮並清除後，症狀也獲得改善。收治案例的顧家醫療總院長顧芳瑜提到，該名個案從小就有包莖，因為包皮開口太緊，20年來從未將包皮往後退下或露出龜頭清洗。導致包皮垢長年堆積，逐漸結成一塊，隔著包皮都能摸到，才讓病人以為長了腫瘤。顧芳瑜表示，案例雖是虛驚一場，但包莖造成的清潔困難仍值得留意；包皮若無法後退，洗澡時不易清潔包皮內側與龜頭，可能導致包皮垢累積，增加包皮炎、龜頭炎及排尿不適等風險。包莖也可能與慢性發炎相關，是陰莖癌的相關風險因子之一；不過，顧芳瑜指出，包皮垢本身並非致癌物，民眾不必因摸到硬塊就自行聯想癌症，仍應由泌尿科醫師評估。顧芳瑜提醒，若孩子過了小學階段，包皮仍無法後退，或出現反覆發炎、排尿困難、包皮開口緊縮或白色疤痕環等情況，建議由家長陪同至泌尿科評估。醫師會依包皮開口狀況、發炎史及症狀，決定是否先採外用藥物與溫和伸展，或評估包皮整形、包皮環切等手術。顧芳瑜也提到，不少男性因為怕痛，明明清潔有困難，卻遲遲不敢就醫。醫師說，只要經醫師評估、選擇合適方式並做好術後照護，幾乎都能順利改善清潔與反覆發炎問題。目前包皮環切或包皮整形手術多採局部麻醉進行，多數人在遵照醫囑下，通常術後隔天即可恢復靜態日常活動，並在3至4週逐步讓傷口完全癒合。