英國人氣定格動畫《笑笑羊》在台灣開早餐店了！HOLA 和樂家居今年聖誕節推出「笑笑羊早餐店！特別營業中」主題快閃店，將肖恩、比澤爾及搗蛋豬變身三明治、熱狗堡及蘋果豬，還原台灣早餐店，民眾不只可以拿菜單點餐，還能體驗從煎台料理到打包出餐的完整過程。活動今（12）日起於台北新光三越A11率先登場，接下來將巡迴全台8大據點，3款限定玩偶每款售價599元，指定場次還有真人早餐店員現場互動。《NOWNEWS今日新聞》整理快閃地點、時間、限定商品及活動玩法。
《笑笑羊》早餐店今天開幕！肖恩三明治、比澤爾熱狗堡599元
「美女今天吃什麼？」「帥哥早安！」台灣人熟悉的早餐店招呼聲，出現在《笑笑羊》的世界裡！HOLA 今年將人氣動畫角色結合台式早餐文化，打造充滿趣味的「笑笑羊早餐店」，從點餐檯、鐵板煎台到醬料區都完整還原，讓粉絲彷彿走進真正的早餐店。
這次最吸睛的就是3款早餐造型玩偶吊飾，肖恩鑽進烤得金黃的吐司，變身「暖羊羊三明治」，旁邊還有生菜、番茄等造型配料；牧羊犬比澤爾則戴著招牌藍色毛線帽，躺進熱狗麵包裡，成為「好寶包都在吃熱狗堡」；搗蛋豬也沒缺席，直接藏進紅通通的蘋果中，化身「新鮮多汁蘋果豬」，3款售價都是599元。
《笑笑羊》早餐店怎麼玩？拿菜單選配料、店員幫你煎早餐
實際走進快閃店，可以看到現場設計專屬的「笑笑羊早餐店點餐單」，將3款玩偶分成A、B、C三種套餐，民眾可以拿起菜單，勾選自己喜歡的餐點與配料。完成點餐後，現場店員在仿真鐵板煎台前模擬料理，再將玩偶放進早餐紙袋，讓民眾體驗從點餐、料理到打包出餐的完整流程。
除此之外，台北新光三越A11、台北誠品南西及台中漢神洲際3個據點，還安排「週末限定表演場」，由專業演員化身早餐店員，以熱情的台式叫單方式與民眾互動，表演時間為下午2時至5時。
《笑笑羊》快閃店全台8站！台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄都有
「笑笑羊早餐店！特別營業中」自11月12日起展開全台巡迴，首站選在台北新光三越 A11，接下來將陸續前往桃園華泰名品城、台南新光三越小北門店、台北誠品南西、高雄漢神巨蛋、台中漢神洲際、新竹巨城及南港 LaLaport，部分據點活動將持續至2027年1月。
《笑笑羊》周邊不只早餐玩偶！聖誕花圈、躺平肖恩也有
快閃店現場也準備大量《笑笑羊》聯名周邊，包括迷因肖恩穿脫玩偶、躺平比澤爾面紙盒、露營適用的琺瑯餐具，以及提米聖誕擺飾等。實際走訪現場，還能看到戴著聖誕帽的肖恩花圈、各種造型抱枕、毛毯及玩偶，甚至有肖恩坐在毛毯上的可愛模樣，讓喜歡《笑笑羊》的粉絲可以一次逛個過癮。
HOLA 同步推出「聖誕小樹風格自造所」，現場準備60公分迷你聖誕樹，今年新增茶金、胭脂紅2款限量新色，每棵售價599元，搭配超過200款不同材質的聖誕吊飾，包括玻璃、木質、皮革及布藝編織等，民眾可以依照喜好打造專屬聖誕樹。
活動期間，民眾只要依照 HOLA 官方 Facebook 或 Instagram 指定貼文規則，上傳快閃店照片並留言，就有機會抽中笑笑羊琺瑯餐具，共抽出20名幸運得主。此外，11月13日至12月23日期間，於 HOLA 實體門市及快閃店單筆購買聖誕商品滿3000元，還能獲得300點 HOLA 會員點數，優惠條件依官方公告為準。
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「美女今天吃什麼？」「帥哥早安！」台灣人熟悉的早餐店招呼聲，出現在《笑笑羊》的世界裡！HOLA 今年將人氣動畫角色結合台式早餐文化，打造充滿趣味的「笑笑羊早餐店」，從點餐檯、鐵板煎台到醬料區都完整還原，讓粉絲彷彿走進真正的早餐店。
這次最吸睛的就是3款早餐造型玩偶吊飾，肖恩鑽進烤得金黃的吐司，變身「暖羊羊三明治」，旁邊還有生菜、番茄等造型配料；牧羊犬比澤爾則戴著招牌藍色毛線帽，躺進熱狗麵包裡，成為「好寶包都在吃熱狗堡」；搗蛋豬也沒缺席，直接藏進紅通通的蘋果中，化身「新鮮多汁蘋果豬」，3款售價都是599元。
實際走進快閃店，可以看到現場設計專屬的「笑笑羊早餐店點餐單」，將3款玩偶分成A、B、C三種套餐，民眾可以拿起菜單，勾選自己喜歡的餐點與配料。完成點餐後，現場店員在仿真鐵板煎台前模擬料理，再將玩偶放進早餐紙袋，讓民眾體驗從點餐、料理到打包出餐的完整流程。
除此之外，台北新光三越A11、台北誠品南西及台中漢神洲際3個據點，還安排「週末限定表演場」，由專業演員化身早餐店員，以熱情的台式叫單方式與民眾互動，表演時間為下午2時至5時。
「笑笑羊早餐店！特別營業中」自11月12日起展開全台巡迴，首站選在台北新光三越 A11，接下來將陸續前往桃園華泰名品城、台南新光三越小北門店、台北誠品南西、高雄漢神巨蛋、台中漢神洲際、新竹巨城及南港 LaLaport，部分據點活動將持續至2027年1月。
|活動地點
|活動日期
|台北新光三越A11 1F騎樓廣場
|11/12～2027/1/4
|桃園華泰名品城二期廣場1F徒步區
|11/17～2027/1/3
|台南新光三越小北門店1F館內
|11/18～12/16
|台北誠品南西1F騎樓廣場
|12/1～2027/1/2
|高雄漢神巨蛋1F戶外廣場
|12/1～12/25
|台中漢神洲際4F Discover x展演區
|12/2～2027/1/4
|新竹巨城1F戶外廣場
|12/3～12/14
|南港LaLaport B1
|12/10～2027/1/6
快閃店現場也準備大量《笑笑羊》聯名周邊，包括迷因肖恩穿脫玩偶、躺平比澤爾面紙盒、露營適用的琺瑯餐具，以及提米聖誕擺飾等。實際走訪現場，還能看到戴著聖誕帽的肖恩花圈、各種造型抱枕、毛毯及玩偶，甚至有肖恩坐在毛毯上的可愛模樣，讓喜歡《笑笑羊》的粉絲可以一次逛個過癮。