韓國國家隊今（12）日在2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）首戰以7：8不敵澳洲隊，爭冠之路亮起紅燈。韓國媒體《體育韓國》重話檢討韓國隊的真實處境，直言國手心態只想打好攸關「兵役優惠」的賽事，求勝的動機不如亞運來得強烈，更感嘆韓國隊猶如井底之蛙，把自己關在韓職圈內，導致國際賽接連挫敗。
韓國亞冠賽首戰不敵澳洲 韓媒怒批：「井底之蛙」
亞冠賽韓國隊今日出師不利，前5局以0：4落後，但6局下靠著一輪猛攻打下6分逆轉戰局，不過教練團牛棚調度慢半拍，在8局、9局遭到澳洲隊狙擊，最終以7：8吞敗，也是隊史首度在亞冠賽敗給澳洲隊。賽後不少韓國媒體不敢置信，韓國隊在亞冠賽層級也打不贏澳洲隊。
《體育韓國》更是重話檢討，直言韓國國家隊近年在國際賽的低迷已成常態，不僅跟不上世界棒球潮流，當其他國家選手還在美國小聯盟體系持續挑戰自我時，韓國選手卻越來越傾向安於留在韓國職棒（KBO）舒適圈，「最終猶如『井底之蛙』般只把自己關在韓國棒球圈裡的結果，直接導致了國際賽的接連挫敗。」
質疑只會打「兵役優惠」國際賽 韓媒：「心態落差大」
《體育韓國》直言，韓國隊自2006年杜哈亞運以來，從未在金牌戰輸過球，「當然，亞運是一項連職業選手都幾乎不會參加的賽事，某種程度上也能解讀為因為對手整體水準較低才得以奪勝。」即便韓國隊曾在2023年杭州亞運以及今年名古屋亞運不敵中華隊與日本隊，但都在最終的金牌戰贏得勝利。
《體育韓國》認為，這說明了球員「心態與企圖心」的落差，「韓國隊長期以來只在攸關『兵役優惠』的亞運賽場上展現出強烈動機；反觀在世界最高殿堂的WBC經典賽，甚至曾出現部分選手婉拒徵召的情況。」《體育韓國》指出，雖然本屆亞冠賽並沒有選手拒打，但在求勝動機層面上，確實不如亞運來得強烈，最終也從首戰對澳洲便吞下慘痛敗仗。
《體育韓國》感嘆，國家隊簡直跟「只打好攸關兵役優惠的比賽」沒什麼兩樣，「曾經在奧運、WBC舞台上吸引全世界棒球迷目光的韓國國家隊，如今卻淪為『只會在亞運金牌戰打好球』的球隊，這正是令人倍感淒涼的現況。」
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亞冠賽韓國隊今日出師不利，前5局以0：4落後，但6局下靠著一輪猛攻打下6分逆轉戰局，不過教練團牛棚調度慢半拍，在8局、9局遭到澳洲隊狙擊，最終以7：8吞敗，也是隊史首度在亞冠賽敗給澳洲隊。賽後不少韓國媒體不敢置信，韓國隊在亞冠賽層級也打不贏澳洲隊。
《體育韓國》更是重話檢討，直言韓國國家隊近年在國際賽的低迷已成常態，不僅跟不上世界棒球潮流，當其他國家選手還在美國小聯盟體系持續挑戰自我時，韓國選手卻越來越傾向安於留在韓國職棒（KBO）舒適圈，「最終猶如『井底之蛙』般只把自己關在韓國棒球圈裡的結果，直接導致了國際賽的接連挫敗。」
質疑只會打「兵役優惠」國際賽 韓媒：「心態落差大」
《體育韓國》直言，韓國隊自2006年杜哈亞運以來，從未在金牌戰輸過球，「當然，亞運是一項連職業選手都幾乎不會參加的賽事，某種程度上也能解讀為因為對手整體水準較低才得以奪勝。」即便韓國隊曾在2023年杭州亞運以及今年名古屋亞運不敵中華隊與日本隊，但都在最終的金牌戰贏得勝利。
《體育韓國》認為，這說明了球員「心態與企圖心」的落差，「韓國隊長期以來只在攸關『兵役優惠』的亞運賽場上展現出強烈動機；反觀在世界最高殿堂的WBC經典賽，甚至曾出現部分選手婉拒徵召的情況。」《體育韓國》指出，雖然本屆亞冠賽並沒有選手拒打，但在求勝動機層面上，確實不如亞運來得強烈，最終也從首戰對澳洲便吞下慘痛敗仗。
《體育韓國》感嘆，國家隊簡直跟「只打好攸關兵役優惠的比賽」沒什麼兩樣，「曾經在奧運、WBC舞台上吸引全世界棒球迷目光的韓國國家隊，如今卻淪為『只會在亞運金牌戰打好球』的球隊，這正是令人倍感淒涼的現況。」