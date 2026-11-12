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輝達執行長黃仁勳陷入與中國女間諜黃樂（Alice Huang）的桃色風暴之中，輝達正召開董事會決定去留。黃仁勳與中國女子過從甚密的問題，一名31歲的做空研究機構分析師拉馬科（Christian Lamarco），早在半年前就發布一份長達40頁的研究報告，不僅質疑輝達在中國的業務，也點出執行長黃仁勳與她的關係，如今這份報告爆紅，他也透露當時發布報告的調查過程，直嘆「當初大家都在嘲笑我們」。根據華爾街日報與CBS報導，黃仁勳與黃樂這段目前正受到輝達內部調查的關係，早在今年 5 月就曾被華爾街一家名不見經傳的放空機構Culper Research預告。該機構位於紐約，負責人拉馬科當時發表了一份長達 40 頁的報告，重點注意到了黃仁勳黃樂之間的聯繫關係。放空機構採用的交易策略是在公司股價下跌時獲利，而Culper Research也在報告中揭露，他們已建立輝達股票的空頭部位。放空機構通常會透過發布研究報告來論證某家公司估值過高，藉此說服其他投資人拋售股票，進而壓低股價並擴大自身獲利。拉馬科在報告中寫道，黃仁勳與黃樂似乎有著「密切到令人不安的關係」。Culper Research在 5 月 13 日的社群媒體貼文中寫道：「我們認為輝達存在嚴重的中國問題。輝達聲稱自 2025 年 4 月美國實施貿易限制後，其中國業務已歸『零』。但我們認為，事實上輝達 2026 會計年度的運算業務營收中，仍有超過 20% 來自中國，這些晶片是透過非法轉運和東南亞中間商流入中國的。」Culper Research報告中直接指出，Megaspeed 在「2023 年底時資產仍相當有限」，卻在短短一年內斥資 29 億美元採購搭載輝達晶片的伺服器。這家放空機構表示，他們發現的文件顯示，中國科技巨頭阿里巴巴向 Megaspeed 提供了數十億美元的資金。至於為何會開始調查輝達，拉馬科透露是去年看到了《紐約時報》及《彭博》的相關報導，於是與旗下兩名分析師展開深入調查，但這項調查一度暫停，因為要挖掘未曾發現的問題難度極高，直到今年三月美國聯邦檢察官起訴美超微相關主管違反美國出口管制規定，將輝達晶片走私到中國，才讓他們有重啟調查的契機。他與其他兩名分析師組成的團隊透過付費專家網絡，訪問輝達前員工。這些前員工推測，黃仁勳與黃樂之間可能存在「特殊關係」。團隊也分析經過清理的程式碼，以及新加坡、馬來西亞的企業登記文件，甚至仔細研究一段在台灣麵店外拍攝的YouTube影片。他們所完成的報告指出，Megaspeed 在「2023 年底時資產仍相當有限」，卻在短短一年內斥資 29 億美元採購搭載輝達晶片的伺服器。中國科技巨頭阿里巴巴向 Megaspeed 提供了數十億美元的資金。報告顯示，過去三年來，Megaspeed 及其馬來西亞關聯公司 Speedmatrix，合計採購了價值 48 億美元的輝達先進 AI 設備與處理器。報告中提到，「Megaspeed 在極短的時間內，從業務寥寥無幾暴增至數十億美元規模。專家告訴我們，這種模式正是輝達內部應該拉響警報的徵兆，因為這顯示出轉運或規避管制的行為。」雖然該機構的研究報告並未直接指稱黃仁勳與黃樂之間存在男女戀情，但報告中收錄了多張兩人在不同場合同框的照片與影片截圖。Culper Research在 5 月 13 日的社群貼文中寫道，「輝達執行長黃仁勳在每一步都與 Megaspeed 同步，而且似乎與 Megaspeed 的黃樂關係匪淺。兩人在 2024 年 6 月曾一起參加派對，就在 Apex 與阿里巴巴達成資金承諾的同一個月；隨後又在 2025 年 5 月共進晚餐，時間點就在美國實施貿易限制之後。」在Culper Research於 5 月 13 日發布報告當天，輝達股價為每股 225.83 美元。從那天起至本週二收盤為止，輝達股價已下跌了 25%。拉馬科在最近接受《紐約時報》（New York Times）採訪時坦言，「當初大家都在嘲笑我們，而現在每個人都在對我們讚不絕口。」